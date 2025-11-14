 
Kalendorius
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Žinia vilniečiams: savivaldybė planuoja atnaujinti šį mikrorajoną

2025-11-14 12:13 / šaltinis: ELTA
2025-11-14 12:13

Vilniaus miesto savivaldybė planuoja atnaujinti Lazdynų rajoną, užtikrinant architektūrinio bei urbanistinio paveldo išsaugojimą. Tam su kultūros paveldo specialistais šiuo metu yra rengiamos rajono tvarkymo gairės, penktadienį pranešė savivaldybė.

Vilniaus miesto savivaldybė. ELTA / Josvydas Elinskas

Vilniaus miesto savivaldybė planuoja atnaujinti Lazdynų rajoną, užtikrinant architektūrinio bei urbanistinio paveldo išsaugojimą. Tam su kultūros paveldo specialistais šiuo metu yra rengiamos rajono tvarkymo gairės, penktadienį pranešė savivaldybė.

REKLAMA
0

„Daugelis Lazdynų pastatų sparčiai sensta, todėl renovacijos ir atnaujinimo procesai yra neišvengiami. Tačiau svarbiausia – susitarti, kad jie būtų planuojami kompleksiškai, atsižvelgiant į vietovės paveldo statusą, architektūrinę vertę ir išskirtinį urbanistinį charakterį“, – pranešime sakė Vilniaus miesto vyriausioji architektė Laura Kairienė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip praneša savivaldybė, tvarkymo gairės yra rengiamos ne tik remiantis ekspertų analize, bet ir Lazdynų gyventojų įžvalgomis, kurias atskleidė šių metų pavasarį vykdyta apklausa. 

REKLAMA
REKLAMA

Apklausa parodė, kad rajono gyventojai vertina Lazdynų želdynus, patogų pėsčiųjų judėjimą ir estetinę architektūrą. Jie taip pat nurodė viešųjų erdvių ir paslaugų trūkumą rajone bei pasižymėjo atsargiu požiūriu į naujas statybas. 

REKLAMA

Savivaldybės teigimu, šiuo metu specialistai siūlo Lazdynuose taikyti kompleksinę renovaciją, atnaujinant ne pavienius namus, o jų grupes, siekiant išlaikyti spalvinę ir architektūrinę darną. Taip pat rekomenduojama išlaikyti esamą šviesią spalvinę gamą, vengiant tamsių pilkų atspalvių, ir pastatų fasadų vientisumą.

Be to, renovacijos metu siūloma išsaugoti originalias pastatų proporcijas, langų ir balkonų sprendinius bei kitas rajonui būdingas architektūrines detales.

Planuojama, kad gairės bus parengtos iki 2026 m. kovo mėnesio pabaigos.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų