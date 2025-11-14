 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Sukčių gudrybės: iš keturių žmonių išviliojo 71,6 tūkst. eurų

2025-11-14 07:55 / šaltinis: BNS
2025-11-14 07:55

Policija praėjusią parą Lietuvoje fiksavo keturis didesnius sukčiavimo atvejus, kurių metu iš gyventojų išviliota 71,6 tūkst. eurų.

Susirašinėjimas. ELTA / Andrius Ufartas

Policija praėjusią parą Lietuvoje fiksavo keturis didesnius sukčiavimo atvejus, kurių metu iš gyventojų išviliota 71,6 tūkst. eurų.

0

Kaip penktadienį pranešė Policijos departamentas, 1948 metais gimusi moteris ketvirtadienį pareiškė, kad lapkričio 10–11 dienomis jai būnant namuose Vilniuje skambino nepažįstami rusakalbiai asmenys. Prisistatę banko ir policijos darbuotojais, jie apgaule išviliojo 20,9 tūkst. eurų, kuriuos moteris atidavė atvykusiam nepažįstamam vyriškiui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

1955 metais gimusiai jonavietei ir 1956 metais gimusiam klaipėdiečiui lapkričio 11-ąją taip pat paskambino minėtais darbuotojais apsimetę asmenys, kurie kalbėjo rusiškai ir išvilioję elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis, pasisavino atitinkamai 19,8 ir 14,9 tūkst. eurų.

Taip pat 1952 metais gimęs Viliaus gyventojas pareiškė, kad namuose bandydamas prisijungti prie suklastoto banko portalo suvedė duomenis ir taip iš jo sąskaitos buvo pasisavinti 15,8 tūkst. eurų.

Pareigūnai pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl sukčiavimo.

