„Lidl“ parduotuvės vadovė karjeros šuolį padarė vos per kelis mėnesius: svarbiausia yra parodyti, kad gali ir labai nori

„Pradėjau nuo pardavėjos pareigų, tačiau jau po kelių mėnesių sulaukiau pasiūlymo tapti parduotuvės vadovo asistente, netrukus – pavaduotoja, o vėliau – ir parduotuvės vadove. Per beveik dešimt metų, praleistų dirbant prekybos tinkle, esu dirbusi devyniose skirtingose parduotuvėse ir prisidėjusi prie šešių jų atidarymų, iš kurių dvi atidarytos man jau užimant vadovės pareigas“, – pasakoja Ramūnė, vadovaujanti šalia Vilniaus esančiai „Lidl“ parduotuvei Bukiškyje, adresu Draugystės g. 2M.
Jos spartų karjeros kilimą lėmė tai, kad vos tik atidarius „Lidl“ Lietuvoje darbuotojams atsivėrė daug galimybių mokytis ir tobulėti kartu su įmone. Pasak Ramūnės, kiekvienam komandos nariui sudarytos palankios sąlygos ugdyti kompetencijas ir siekti daugiau, tačiau labiausiai sekasi tiems, kurie rodo iniciatyvą ir iš tikrųjų domisi savo darbu bei stengiasi tobulėti. Šiandien, būdama vadove, ji sako iš karto atpažįstanti darbuotojus, kurie, tikėtina, kils aukštai karjeros laiptais. Jie yra smalsūs, norintys tobulėti ir nestokojantys atsakomybės jausmo.
Darbas, reikalaujantis lankstumo
Ramūnė pasakoja, kad jos darbo diena „Lidl“ prasideda anksti ryte, tačiau nė viena jų nebūna visiškai vienoda, kas suteikia darbui įdomumo ir iššūkių.
„Darbas „Lidl“ yra itin dinamiškas, o užduočių įvairovė padeda išvengti monotonijos ir rutinos. Norint nepasimesti, svarbiausia susidaryti planą ir susidėlioti prioritetus. Pradžioje šiek tiek nerimavau, nes trūko pasitikėjimo savimi, tačiau jaučiau didelį vadovų palaikymą – jie atsakydavo į visus klausimus ir išmokė greičiau prisitaikyti prie skirtingų situacijų“, – dalijasi Ramūnė.
„Lidl“ parduotuvės vadovė pratęsia, kad vieni svarbiausių įgūdžių, kurių išmoko dirbdama, yra gebėjimas sutelkti komandą ir labiau pasitikėti savimi.
„Apskritai „Lidl“ man davė labai daug – su šia įmone užaugau, nes joje dirbu jau beveik dešimt metų. Tai buvo mano pirmas darbas prekyboje, todėl pradėjusi čia dirbti įgijau daug vertingos patirties: išmokau vadovauti komandai, pagirti darbuotojus, įvertinti jų pastangas. Tačiau didžiausias mano augimas – asmeninis. Anksčiau pastabas priimdavau labai jautriai, bet su laiku išmokau žiūrėti į jas konstruktyviai ir stengtis, kad kitą kartą būtų geriau“, – sako Ramūnė.
Darbuotojų įvertinimas prisideda prie jų motyvacijos
Kalbėdama apie vadovės darbą, Ramūnė teigia, kad daugiausia džiaugsmo jai teikia bendravimas su komanda ir pasiektas rezultatas, nes tai įrodo, kad ji yra ten, kur ir turi būti.
„Stipriai komandai susiformuoti reikia laiko, tačiau svarbiausia kalbėtis ir pastebėti net smulkiausias kolegų pastangas. Vadovo palaikymas, pagyrimas ar padrąsinimas sukuria tarpusavio pasitikėjimą, kurioje žmonės jaučiasi vertinami ir motyvuoti. Svarbu suprasti savo darbuotojus – kartais užtenka pastebėti, kad žmogui šiandien sunkesnė diena, ir surasti tinkamus žodžius, kurie paskatintų, padėtų jaustis geriau. Didžiausias iššūkis vadovui yra perprasti kiekvieną komandos narį ir žinoti, kaip bei kada jį palaikyti“, – sako Ramūnė.
