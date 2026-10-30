Žiemelio įmonių grupei priklausanti „KlasJet“ gavo leidimą vykdyti komercinius skrydžius JAV

Bendrovės teigimu, FAA patvirtinimas atveria „KlasJet“ galimybę vykdyti tiek užsakomuosius, tiek ACMI skrydžius JAV rinkoje.
„KlasJet“ vadovo Justino Bulkos teigimu, bendrovė į JAV rinką žengia jau matydama konkretų susidomėjimą tiek iš esamų partnerių, tiek iš platesnės rinkos.
„FAA patvirtinimas buvo paskutinis žingsnis, leidžiantis mums pereiti nuo pasirengimo prie realių komercinių operacijų JAV. Šiam etapui ruošėmės ne vien dėl rinkos dydžio – jau matome konkretų klientų susidomėjimą“, – pranešime cituojamas J. Bulka.
„Šiaurės ir Pietų Amerika yra viena didžiausių aviacijos rinkų pasaulyje, kuriai būdingi ryškūs sezoniniai paklausos svyravimai ir nuolat kintantis orlaivių pajėgumų poreikis. Tai yra aplinka, kurioje ACMI modelis turi labai aiškią praktinę vertę“, – teigia jis.
Pasak jo, papildomas orlaivių poreikis JAV rinkoje ypač išauga sezoninio piko metu trūkstant orlaivių, vykstant techninei priežiūrai, vėluojant naujų lėktuvų pristatymams ar sutrikus įprastai veiklai.
Tokiais atvejais oro linijoms nereikia ilgam plėsti nuosavo parko. Papildomi orlaiviai su įgulomis gali būti pasitelkiami konkrečiam laikotarpiui ar poreikiui.
Visame pasaulyje veikiančiai Airijos bendrovei „Avia Solutions Group“ priklauso tokios avialinijų bendrovės kaip „SmartLynx Airlines“, „Avion Express“, „AirExplore“, „KlasJet“, „Magma Aviation“.