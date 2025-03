Žemės ūkio taryba: atsiribojame nuo Žemės ūkio rūmų

„Mes šiandien pareiškiam, kad mes atsiribojame nuo jų pasakymų, jie yra gaunantys valstybinį išlaikymą. (...) Mūsų asociacijos yra skirtingos, mes atstovaujame tikriems žemdirbiams“, – penktadienį spaudos konferencijoje sakė J. Vilionis.

Jis pabrėžė, kad Žemės ūkio taryba taip pat turi pastabų Vyriausybės priemonių planui ir ji turi reikšti dėl to savo nuomonę, o ne ŽŪR, kuri finansuojama valstybės.

„Kiek jie gauna – apie 6,5 mln. eurų pinigų savo išlaikymui, jie turi kabinetus Vilniuje, turi kabinetus Kaune, turi rūmus, turi mašinas, turi atlyginimus, viską, tai mes nuo jų atsiribojam ir kadangi jie turi rūmų įstatymą, kuris juos tarsi iškelia virš kitų ir jiems tas finansavimas garantuotas“, – kalbėjo J. Vilionis.

REKLAMA

REKLAMA

Prieš metus surengusi masinį ūkininkų protestą Žemės ūkio taryba tuomet taip pat viešai teigė, kad ŽŪR jame neatstovauja ūkininkams, tuo metu rūmų atstovai tikino, kad valstybės finansiškai remiama taryba negali tinkamai atspindėti jų interesų.

REKLAMA

Tuo metu tarybai vadovavo dabartinis žemės ūkio ministras Ignas Hofmanas, pradžioje žadėjęs tarpininkauti šių dviejų organizacijų „susitaikyme“.

„Jie prašėsi to ir ministro, kad čia tuos santykius susitvarkytų, bet aš sakau taip, kad negali jau jokie santykiai susitvarkyti, kadangi (...) tu gauni iš valdžios atlyginimą, gauni išmokas, o aš atstovauju už savo pinigus žemdirbiams, tai mes negalime turėt jokių sąlyčio taškų, kadangi tu gali atstovauti tiktai valdžiai“, – komentavo J. Vilionis.

REKLAMA

REKLAMA

J. Vilionis pabrėžė, kad ŽŪR apskritai neturėtų būti finansuojama valstybės.

„Mes ir keliam klausimą dabar, kad šitie kanalai būtų uždaryti, kad rūmų įstatymas turi būti panaikintas, kadangi visos asociacijos dirba pagal asociacijų įstatymą ir jie turėtų pagal asociacijų įstatymą – nario mokestį susirinkti, kaip ir mes susirenkam iš savo narių, ir atstovauti žemdirbiams“, – aiškino jis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Be to, J. Viliono vertinimu, jei ŽŪR reikėtų gyvuoti iš nario mokesčio, ji to padaryti nesugebėtų: „Jie negali to padaryti ir nepadarys, kadangi pasitikėjimo žemės ūkyje jie neturi.“

I. Hofmanas pernai gruodį BNS teigė sieksiantis išklausyti abi puses ir tikintis, jog žemdirbių bendruomenė bei savivalda išsigrynins, o problemos gali arba išsispręsti, arba dar labiau paaštrėti. Anot jo, ŽŪR pripažįsta turintys problemų ir supranta, kad reikės keistis. Ministras pabrėžė, kad laikysis neutralios pozicijos.