Vyriausybė vėl persigalvojo: prekybos centrai nebus atidaryti

Vyriausybės posėdžio metu premjerė Ingrida Šimonytė pripažino girdinti ir suprantanti prekybininkų nusivylimą. Tačiau dėl trečiosios koronaviruso bangos ir didėjančių susirgimų skaičiaus atidaryti prekybos centrų dabar esą negalima.

Gali būti, kad po savaitės ar dviejų bus tokia padėtis, kokia buvo praėjusį gruodį ir uždaryti viską tektų iš naujo.

Be to, atvėrus prekybos centrus, to paties reikalautų ir kiti verslai. Tačiau dabartinė pandeminė padėtis to neleidžia.

Vis dėlto tiek premjerė, tiek ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė vylėsi, kad daugėjant paskiepytų asmenų skaičiui, prie šio klausimo bus sugrįžta iš naujo.

I. Šimonytė žadėjo, kad artimiausiu metu gali būti nustatyti nauji kriterijai, kuriems esant būtų galima iš naujo svarstyti prekybos centrų atidarymą.