Vyriausybė spręs dėl siūlymo naikinti 2 GW ribas saulės parkams

Energetikos ministerija siūlo tokiems pakeitimams nepritarti.

Anot jos, apribojimas įstatymuose buvo nustatytas siekiant apginti elektros vartotojų ir visuomenės interesus – didėjant saulės elektrinių įrengtajai galiai ir dėl to kilus rizikai, kad energetikos sistema bus perpildyta saulės elektrinėmis, buvo siekiama užtikrinti patikimą ir saugų elektros tinklo funkcionavimą ir nepertraukiamą jos tiekimą.

Be to, pasak ministerijos, 2 GW klausimą išsprendė pernai gruodį Seime priimtos Atsinaujinančių išteklių bei Elektros energetikos įstatymų pataisos.

Pernai gruodį priimtomis pataisomis įteisintos pernai vasarį priimto Vyriausybės nutarimo, su tam tikrais apribojimais leidusio tolesnę komercinių saulės parkų plėtrą viršijus 2 GW ribą, nuostatos.

Tai padaryta po to, kai Konstitucinis Teismas (KT) lapkritį paskelbė, kad Vyriausybės nutarimas prieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui, nes jėgainių plėtra viršijus nustatytus ribojimus turi būti apibrėžta įstatymu, be to, Konstitucijai prieštarauja ir pernai birželį įstatymais įtvirtintas komercinių saulės parkų galios ribojimas nenustatant pradėtų projektų plėtros reguliavimo.

2022 metų birželį priimtos įstatymo pataisos nustatė, kad komercinių saulės parkų suminė įrengtoji galia negali viršyti 2 GW, o ją pasiekus neišduodami leidimai prijungti jas prie tinklo. Dėl to naujų projektų vystytojai laikinai buvo priversti juos stabdyti.

Pataisas neriboti komercinių saulės elektrinių bei gaminančių vartotojų elektrinių suminės įrengtosios galios įregistravo liberalas Andrius Bagdonas, demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ atstovai Lukas Savickas ir Algirdas Butkevičius bei liberalai Viktoras Pranckietis ir Romualdas Vaitkus.