VPT vadovas šią savaitę žada išvadas dėl „Foxpay“ laimėtų viešųjų pirkimų

Pasak Dariaus Vedricko, tarnyba dar nėra pateikusi Seimo Antikorupcijos komisijai atsakymų į klausimus dėl „Foxpay“ laimėtų konkursų.

„Kadangi šiuo metu dar vyksta informacijos gavimas iš suinteresuotų institucijų, taip pat analizuojam su minėtu tiekėju sudarytas sutartis, atliekame kitą analitinį darbą siekdami palyginti įkainius, kodėl jie taip skiriasi, kad galėtume pateikti visapusišką informaciją ne tik komisijai, bet ir patys galėtume priimti sprendimą, ar atlikti formalų to viešojo prikimo vertinimą ar tam tikrų pirkimų vertinimus, kad būtų didesnė apimtis, ir leistų vėliau suformuoti tam tikras rekomendacijas, kaip tokias paslaugas reikėtų įsigyti“, – komisijoje trečadienį sakė D. Vedrickas.

Anot jo, tarp nagrinėjamų sutarčių – ir Informacinės visuomenės plėtros komiteto (IVPK) bei „Foxpay“ sutartis dėl atsiskaitymų per valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą.

VPT vadovas, be kita ko, pabrėžė, kad reikia įvertinti, ar konkurso sąlygose buvo numatyta galimybė pratęsti sutartį ir kokiam laikui: „Ar potencialiems rinkos dalyviams ta informacija buvo išviešinta, ar ne. Šis aspektas taip pat labai svarbus.“

Komisijos pirmininko Algirdo Stončaičio teigimu, VPT galėjo įvertinti tokią aplinkybę ir pasakyti, ar tai naudinga valstybei.

„Jeigu buvo žinoma, kad paslauga bus reikalinga visus tuos metus, kodėl dirbtinai įvedamas kažkoks pratęsimo vardiklis“, – sakė Seimo narys.

D. Vedricko teigimu, IVPK jau yra inicijavęs naują konkursą dėl šių paslaugų. Tai BNS trečiadienį patvirtino ir komiteto direktoriaus pavaduotojas Arminas Rakauskas.

Anot jo, komitetas ketina nebepratęsti sutarties su „Foxpay“, dėl kurios veiklos teisėsauga bei centrinis bankas atlieka tyrimus ir kurios akcininkė Ieva Trinkūnaitė pripažinta neatitinkančia nacionalinio saugumo interesų.

0,9 mln. eurų vertės sutartis „Foxpay“ 2022 metų rugsėjį buvo pasirašyta trejiems metams ją kasmet pratęsiant. Pirmą kartą ji pratęsta 2023-ųjų rugsėjį ir galioja iki šių metų spalio.

Naujienų portalas „Delfi“ anksčiau skelbė, kad „Foxpay“ IVPK konkursą mokant 34 centus (be PVM) už vieną transakciją (apie 72 tūkst. transakcijų per mėnesį). Portalo šaltinių teigimu, tokios paslaugos verslui įkainis yra 7 centai už transakciją, jei jų per mėnesį atliekama daugiau nei 50 tūkstančių.

IVPK veikia kaip atsiskaitymų tarpininkas daugybei valstybės institucijų per centralizuotus e. valdžios vartus ir tam naudoja „Foxpay“ paslaugas.