Ji savivaldybei rekomenduoja sandorį nutraukti ir jei reikės paslaugas įsigyti skelbiant viešą konkursą, nurodoma VPT trečiadienį paskelbtoje išvadoje.
VPT pabrėžė, kad vidaus sandoriai gali būti sudaromi tik išskirtiniais atvejais, tačiau savivaldybė neįrodė, kad buvo atlikta alternatyvų analizė, įskaitant galimybę paslaugas įsigyti konkurso būdu, skaidyti jas į dalis ar taikyti mišrų modelį.
Savivaldybė ir jai pavaldžios įmonės teigė, kad skelbiant konkursą yra rizika, jog privatūs rinkos dalyviai siekdami jį laimėti dempinguotų kainas, o tai ilgainiui galėtų lemti savivaldybės priklausomybę nuo privataus vežėjo bei kainų augimą.
Tuo metu VPT teigė, kad ši prognozė yra tik hipotetinio pobūdžio, nepagrįsta jokiu faktiniu rinkos patikrinimu.
Vidaus sandoris sudarytas pernai rugpjūtį, o šiemet vasarį šalys pasirašė dar vieną susitarimą ir nutarė laikinai nereikalauti iš įmonių naujų autobusų bei nebausti už pažeidimą, kai keleiviai vežami senesniais ir mažesniais nei numatyta sutartyje autobusais.