Vokietija nacionalizuos buvusį „Gazprom“ padalinį, kad išvengtų jo bankroto

Agentūra, remdamasi Vokietijos ekonomikos ministerija, nurodo, jog federalinė vyriausybė per valstybės įmonę „Securing Energy for Europe Holding“ perims 100 proc. bendrovės „SEFE Securing Energy for Europe“ (SEFE, anksčiau vadintos „Gazprom Germania“) akcijų bei padidins valstybinio banko KfW pastarajai suteiktą paskolą nuo 11,8 mlrd. iki 13,8 mlrd. eurų.

Anot ministerijos, tokio sprendimo, kuriam jau gautas Europos Komisijos pritarimas, prireikė, nes SEFE gresia nemokumas dėl pernelyg didelių įsipareigojimų, o tai „keltų grėsmę tiekimo saugumui Vokietijoje“. Ateityje didžiąją šios paskolos dalį planuojama konvertuoti į akcinį kapitalą.

REKLAMA

Ši bendrovė, užsiimanti dujų prekyba, perdavimu ir kaupimu Vokietijoje, valdo kelis svarbius energetikos objektus, įskaitant gamtinių dujų tiekėją „Wingas“, kuri užima apie penktadalį rinkos, dujų saugyklą „Astora“, taip pat Londone įsikūrusią prekybos įmonę ir keletą įmonių kitose valstybėse.

Balandžio pradžioje Vokietijos vyriausybė nurodė Federalinei tinklų agentūrai (Bundesnetzagentur) pusmečiui perimti „Gazprom Germania“ valdymą, Rusijos dujų gigantui netikėtai pareiškus, kad „nutraukia dalyvavimą“ jam visiškai priklausančioje šioje Vokietijoje registruotoje bendrovėje, bet neatskleidus naujos nuosavybės struktūros. Reaguodamas į tokį Berlyno sprendimą Kremlius uždraudė Rusijos ūkio subjektams bet kokius sandorius su visomis „Gazprom Germania“ grupės įmonėmis.