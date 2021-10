VMI žinutė papiktino gyventoją: ir ką suprasti iš šio laiško?

Naujienų portalo tv3.lt skaitytojas Aurimas (tikrasis vardas redakcijai žinomas – red. past.) pasakojo, kad gauta žinutė iš VMI jį kaip reikiant nustebino – reikalaujama sumokėti nepriemokamas, tačiau detalesnė informacija nėra pateikiama, be to, nėra aktyvios bankinės nuorodos ar bent jau nurodytos sąskaitos, į kurią būtų galima pervesti reikalaujamą pinigų sumą.

„Kodėl laiške apie nepriemoką iš karto nenurodžius banko sąskaitos, į kurią reikėtų pervesti pinigus? Kodėl nepadarius normalaus bank-linko (aktyvios banko nuorodos – red. past.), kurį paspaudus būtum nukreipiamas tiesiai į savo banką.

Verslas gali padaryti user friendly (draugiškas vartotojui – red. past.) paslaugas, valstybė negali? Ir ką apskritai eiliniam piliečiui suprasti iš tokio laiško, koks jo tikslas?“ – pasipiktinimo neslėpė Aurimas.

Žada pokyčius

VMI Nepriemokų administravimo departamento vyresnioji patarėja Džiuginta Balčiūnienė aiškina, kad pastaruoju metu informaciniai pranešimai buvo išsiųsti daugiau kaip 20,4 tūkst. įmonių.

Be to, žinutės pasiekė ir individualią veiklą vykdančius gyventojus, kurie nukentėjo nuo COVID-19, taip pat 36 tūkst. veiklos nevykdžius asmenis, kuriems buvo taikomos mokestinės pagalbos priemonės, tačiau jie nesikreipė į VMI dėl mokestinės paskolos sutarties be palūkanų sudarymo.

Specialistė aiškina, kad kiekvienas asmuo, gavęs tokį pranešimą, reikalaujamą pinigų sumą gali sumokėti prisijungus prie „Mano VMI“ sistemos. Visgi ateityje žadama, kad pervesti pinigus bus galima kur kas paprasčiau.

„Šie priminimai yra bendro pobūdžio, neindividualizuoti ir nėra susieti su konkretaus mokesčių mokėtojo asmenine informacija, tačiau kiekvienas mokesčių mokėtojas gali pasitikrinti savo nepriemoką bei ją iškart sumokėti prisijungęs prie „Mano VMI“.

Planuojama atnaujinti savitarnos portalą ir įgyvendinti sprendimus, kurie leistų patogiau atlikti įmokų mokėjimą į VMI surenkamąsias sąskaitas“, – kalbėjo D. Balčiūnienė.

Siunčia priminimą gyventojams

VMI savo klientams primena, kad pranešimais siekiama nukentėjusioms įmonėms, gyventojams, vykdantiems veiklą, o taip pat ir gyventojams, nevykdantiems veiklos, priminti, kad mokestinės pagalbos priemonės buvo taikomos iki šių metų rugpjūčio 31 d. ir kad iki minėto termino susidariusią nepriemoką būtina sumokėti iki spalio 31 d.

Tai reiškia, kad sumokėjimo terminas įvardytiems mokesčių mokėtojams dar nėra pasibaigęs. Be to, iki spalio 31 d. jiems nėra skaičiuojami delspinigiai, nebus vykdomas nepriemokos, susidariusios iki rugpjūčio 31 d., išieškojimas.

Be to, dar kartą primenama, kad mokesčius, atsirasiančius po šių metų rugsėjo 1 d., visi mokesčių mokėtojai turi mokėti įstatymų numatyta tvarka, jiems pagalbos priemonės nėra taikomos.

Pranešimuose mokesčių mokėtojai taip pat informuojami, kad jei patiria laikinų finansinių sunkumų ir negali laiku sumokėti mokesčių, gali kreiptis su prašymu sudaryti mokestinės paskolos sutartį su palūkanomis. Pateikiama informacija, kaip tą galima padaryti.