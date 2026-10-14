VMI vadovas: valstybės biudžete didelio pajamų atsilikimo kol kas nėra

„Kol kas pagal planą nėra didelio atsilikimo“, – trečiadienį Seimo Biudžeto ir finansų komitete sakė Martynas Endrijaitis komiteto pirmininko Algirdo Syso paklaustas, koks yra šių metų biudžeto status quo.
„Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) šiems metams yra suplanuota (surinkti – BNS) apie 8 mlrd. eurų. Šiuo metu žiūrint į tris metų ketvirčius, tai jau surinkta daugiau nei 6,5 mlrd. eurų. Dar reikėtų pasižiūrėti tikslius duomenis, tikimės, kad bus surinktas planuojamas biudžetas. Žinoma, dar pelno mokesčio laukiame duomenų“, – aiškino VMI vadovas.
Kaip rašė BNS, premjeras Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę pareiškė, kad valstybei kyla iššūkių vykdant biudžeto surinkimo planą. Anot jo, prastai atrodo gyventojų pajamų ir pelno mokesčių surinkimas.
Anksčiau skelbtais Finansų ministerijos duomenimis, sausio–rugpjūčio mėnesiais į valstybės biudžetą surinkta 11,39 mlrd. eurų pajamų – 8,8 proc. daugiau nei prieš metus, arba 65,8 proc. patvirtinto metinio pajamų plano (17,31 mlrd. eurų). Pernai tuo pat metu buvo įvykdyta 67,3 proc. metinio plano.
Iš PVM gauta 5,27 mlrd. eurų (10,7 proc. daugiau nei prieš metus), gyventojų pajamų mokesčio – 2,45 mlrd. eurų (12,9 proc. daugiau), GPM – 4,86 mlrd. eurų (10,3 proc. daugiau), pelno mokesčio – 1,11 mlrd. eurų (5,8 proc. daugiau).
Ministerija neskelbia per 8 mėnesius surinktų mokesčių palyginimo su tokio pat laikotarpio planu.
Skelbiama, kad birželį, suėjus metinio pelno mokesčio už 2025 metus mokėjimo terminui, gauta beveik tiek pat pajamų, kaip ir prieš metus. Pajamų augimą ribojo sulėtėjęs praėjusių metų apmokestinamojo pelno augimas ir didesnė nei anksčiau pernai avansu sumokėtos metinės prievolės dalis.
Kitąmet daugiau pajamų tikimasi surinkti mažinant šešėlį
Pristatydamas 2027 metų valstybės biudžeto prioritetus M. Sinkevičius praėjusią savaitę pareiškė, kad kitąmet planuojama surinkti apie 200 mln. eurų daugiau pajamų į biudžetą iš geresnio mokesčių administravimo.
VMI vadovas teigia, kad „kelis šimtus milijonų“ per kelerius metus tikimasi surinkti per šešėlio mažinimo priemones ir surenkant daugiau PVM.
„Paskaičiuoti konkrečiai, kokia yra nauda biudžetui įvertinant tam tikrus rodiklius, yra sudėtinga, bet šiuo metu planuojame, kad per kelis artimiausius metus apie kelis šimtus milijonų eurų iš pridėtinės vertės mokesčių (bus surinkta – BNS) ir taikant tam tikras priemones, tikimės sulaukti rezultato“, – teigė M. Endrijaitis.
Pasak jo, viena tokių priemonių – atsitiktinė įmonių kontrolė sektoriuose, kur yra didesnė neapskaitytų pinigų ir šešėlinės ekonomikos rizika. Tarp tokių – prekyba, gamyba, statyba, elektroninė erdvė, teigė VMI vadovas.
„Tai jokiu būdu nereiškia, kad VMI bus dabar neprognozuojama ir eis bet kur. Mes tą darysime tik tam tikrais atvejais. Atsitiktine atranka pasitikrinsime, ar mūsų informacija teisinga pagal dabartinius sektorius, ką dabar tikriname“, – teigė M. Endrijaitis.
VMI vadovo teigimu, didesnis dėmesys bus skiriamas tarpusavio sandoriams įmonių grupėse, nuostolingoms įmonėms, nekilnojamojo turto (NT) sandorių bendrovėms.
„Lietuvoje yra didelės įmonių grupės, jos tarpusavyje sudaro įvairius sandorius, čia būtent kyla mokestinių nuostolių, PVM atskaitos klausimai, kada yra naudojama akcininko naudai ar tuo pačiu pelno mokesčio išlaidos skiriamos ne įmonės naudai, o akcininkų“, – aiškino M. Endrijaitis.
„Taip pat yra išmokos į užsienio valstybes, kada palūkanų, paskolų forma, kai kuriais hibridiniais mokėjimais galimai yra slepiami dividendai ir kiti išmokėjimai“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, finansų ministras Taurimas Valys rugsėjo pradžioje teigė, kad rudenį Vyriausybei bus siūlomas šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonių paketas, kuriame – mokesčių vengėjų viešinimas, jų teisinio statuso keitimas.
M. Endrijaitis liepos pabaigoje teigė, kad viena pagrindinių jo veiklos krypčių bus šešėlinės ekonomikos mažinimas. Jis žadėjo kasmet analizuoti šešėliui jautriausius verslo sektorius, labiau tikrinti apskaitos paslaugas teikiančias buhalterines bendroves.
Pastaraisiais dešimtmečiais visos Vyriausybės bandė mažinti šešėlinę ekonomiką, bet didelio proveržio čia taip ir nepasiekta.