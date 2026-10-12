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TV3 naujienos > Verslas

Finansų ministerija: brangesnis kuras nebūtinai kels biudžeto pajamas

2026-10-12 15:24 / šaltinis: ELTA
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2026-10-12 15:24
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Šiemet sausio–rugpjūčio mėnesiais Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) surinko 5,23 mlrd. eurų pridėtinės vertės mokesčio (PVM) – 10,6 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, tačiau Finansų ministerija pažymi, kad išaugusios degalų kainos savaime nereiškia didesnių bendrų biudžeto pajamų iš šio mokesčio.

Pinigai (nuotr. Gedimino Bartuškos / ELTA)
GALERIJA (5)

Šiemet sausio–rugpjūčio mėnesiais Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) surinko 5,23 mlrd. eurų pridėtinės vertės mokesčio (PVM) – 10,6 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, tačiau Finansų ministerija pažymi, kad išaugusios degalų kainos savaime nereiškia didesnių bendrų biudžeto pajamų iš šio mokesčio.

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VMI duomenimis, šiemet per pirmuosius aštuonis mėnesius surinkta 498,8 mln. eurų daugiau PVM nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

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„Pajamų augimas siejamas su padidėjusiu vidaus vartojimu. Tai iš dalies lėmė ir šoktelėjusios tam tikrų rūšių vartojimo prekių kainos“, – Eltai nurodė VMI vadovas Martynas Endrijaitis.

VMI duomenimis, didžiausią PVM pajamų augimą generavo didmeninės ir mažmeninės prekybos bei apdirbamosios gamybos sektoriai.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

Finansų ministerija: galutinis surenkamas PVM nebūtinai didės

Tuo metu Finansų ministerija atkreipia dėmesį, kad brangstant degalams vartotojai gali sumažinti išlaidas kitoms prekėms ir paslaugoms, todėl galutinis į biudžetą surenkamas PVM nebūtinai didės.

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„Išaugusios kuro kainos savaime dar nereiškia didesnių biudžeto pajamų iš PVM bendrai: dalies vartotojų išlaidos augant kuro kainoms išlieka pastovios (nes disponuojamos pajamos nepasikeičia), t. y. jie sumokėję už kurą brangiau, nusipirks mažiau kitų, nebūtinųjų prekių ar paslaugų, taip galutinis biudžete liekantis PVM nebūtinai išaugs“, – Eltai teigė ministerijos atstovas Arūnas Malinovskis.

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Pasak jo, didesnės pajamos iš vieno mokesčio nebūtinai reiškia, jog bus įvykdytas bendras valstybės biudžeto pajamų planas. 

Ministerijos vertinimu, vieno mokesčio viršplanines pajamas gali atsverti mažesnės, nei planuota, pajamos iš kitų šaltinių.

„Taip pat svarbu pažymėti, kad didesnės pajamos iš vieno mokesčio nebūtinai lems geresnį viso valstybės biudžeto pajamų plano vykdymą, nes biudžeto pajamų surinkimas vertinamas pagal visų pajamų šaltinių visumą, o vieno mokesčio viršplanines pajamas gali atsverti mažesnės, nei planuota, pajamos iš kitų šaltinių“, – tikino Finansų ministerijos atstovai.

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Kaip skelbė ELTA, premjeras Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę pristatė pagrindines kitų metų valstybės biudžeto kryptis – numatomas 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) finansavimas gynybai, planuojama didinti pensijas, algas viešajame sektoriuje.

Kuro kainoms toliau laikantis aukštame lygyje, politikai ragina imtis priemonių jų poveikiui švelninti.

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Praėjusią savaitę šį klausimą aptarė koalicijos taryba, tačiau naujų sprendimų nerasta – šiuo metu jau perpus sumažintos traukinių bilietų kainos, numatoma tokią lengvatą taikyti ir tarpmiestiniam transportui.

Premjeras sakė, kad šiuo metu mažinti akcizo kurui neplanuojama, nes tai būtų didelė našta biudžetui.

indeliai.lt

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