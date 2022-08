„Vilnius Coding School“ įsigijo Baltijos kompiuterių akademiją

„Vilnius Coding School“, valdančios mokyklas Lietuvoje, Latvijoje, Čekijoje ir Airijoje, įkūrėja ir vadovė Julija Rimšelė sako, kad įsigijusi BKA mokykla galės dalyvauti sudėtinguose projektuose, didinti konkurenciją rinkoje ir stiprinti veiklą užsienio rinkose.

„Taip pat nuo šiol turėsime teisę išduoti tarptautinius IT sertifikatus, kurių poreikis ir vertė rinkoje nuolat auga“, – pranešime sakė J. Rimšelė.

BKA vadovė Laura Vaišnorė teigia, jog planuojama suformuoti naują vadovų komandą, plėstis tiek teritoriniu, tiek mokymo turinio atžvilgiu, atnaujinti mokymų programas ir pasiūlyti visai naujas mokymo bei sertifikavimo galimybes.

BKA yra IT profesionalų ugdymo ir sertifikavimo akademija, kurioje mokomi IT vadybos ir technologijų profesionalai, teikiamos tarptautiniu mastu pripažintos kvalifikacijos, įgyvendinami IT švietimo projektai.