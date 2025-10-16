Vilniaus valdžiai žadant tęsti vežėjų konkursą Konkurencijos taryba įspėja dėl rizikų

Pasak tarybos, dalis vežėjų, jeigu nuspręstų dalyvauti konkurse, turėtų didesnį pranašumą prieš kitus – pernai spalį paskelbto 36 mln. eurų ES paramos elektrinių autobusų įsigijimui kvietimo viena sąlygų yra ta, kad į ją pretenduoti gali tik įmonės, turinčios keleivių vežimo sutartis su savivaldybe.
Šiuo metu tokias sutartis turi trys įmonės – už 75 maršrutus atsakinga savivaldybės bendrovė „Vilniaus viešasis transportas“ (VVT) bei privatūs vežėjais „Transrevis“ (23 maršrutai) ir „Kautra“ (8).
ES paramos kvietimo sąlygas atitinkanti vienintelė VVT, anot miesto mero, vežėjų konkurse neketina dalyvauti, „Transrevis“ teigia nepretenduojanti į ES paramą, o „Kautros“ paraiška dėl paramos atmesta.
Konkurencijos taryba, pernai gavusi neįvardijamo rinkos dalyvio kreipimąsi, jog ES paramos sąlygos galimai pažeidžia valstybės pagalbos taisykles bei kelia grėsmę sąžiningai konkurencijai, dėl to kreipėsi į institucijas, perspėjo ir savivaldybę.
„Susipažinusi su kvietimo sąlygomis (dėl ES paramos – BNS) Konkurencijos taryba suabejojo dėl tinkamo valstybės pagalbos taisyklių taikymo, kas galėtų būti pagrindu teismui ar Europos Komisijai pripažinti suteiktą paramą neteisėta valstybės pagalba, kuri turėtų būti grąžinta su palūkanomis“, – BNS sakė tarybos atstovė Lina Navickaitė.
Pasak jos, taryba taip pat atkreipė dėmesį, kad jeigu ES paramą jau gavusios vežėjų įmonės dalyvautų savivaldybės konkurse dėl keleivių vežimo, jos įgytų pranašumą, palyginti su kitais rinkos žaidėjais.
Konkurencijos taryba pasiūlė paramą autobusų parko atnaujinimui teikti tik tuomet, kai savivaldybė konkurso būdu parinks vežėjus. Raštą ji išsiuntė bendrovei, kuri į ją kreipėsi, taip pat Regiono plėtros tarybai, savivaldybei, Susisiekimo ministerijai ir Centrinei projektų valdymo agentūrai.
Meras žada netrukus atnaujinti konkursą
Tuo metu Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako, kad konkursas nėra susijęs su ES paramos kvietimu, todėl netrukus bus atnaujintas.
„Jei jis (savivaldybės skelbtas pirkimas – BNS) nėra atnaujintas, tai ant dienų turi būti atnaujintas, mes visus teismus laimėjome, užsidarėme teisminius ginčus, neturime kliūčių jį tęsti“, – BNS sakė V. Benkunskas.
„Šitame konkurse gali dalyvauti bet kas, sąlyga viena, kad turi mums pateikti ir maršrutus aptarnauti su elektriniais autobusais. Jokios sąlygos, kad turi būti gauta Europos Sąjungos parama, nėra“, – pridūrė jis.
Mero teigimu, ES paramos kvietimo sąlygas atitinka tik savivaldybės įmonė „Vilniaus viešasis transportas“, tačiau ji konkurse nedalyvaus.
„VVT nesiruošia dalyvauti šitame vežimo konkurse, nes skelbiam į išorę privatiems vežėjams pritraukti, kad gautume privačių vežėjų paslaugas“, – tikino V. Benkunskas.
„Konkurso sąlygos buvo derintos ilgą laiką, mes jas apsigynėm net teismais. Tai negaliu komentuoti, kas kokius bonusus gali susirinkti iš išorės, pasiskolinti ar gauti kažkokią paramą, bet mano tikslas, kad į šitą konkursą ateitų kuo konkurencingesni vežėjai ir pasiūlytų kuo mažesnę kilometro kainą vilniečiams ir miestui. Čia mano kaip mero interesas“, – BNS aiškino sostinės meras.
„Transrevis“ nepretenduoja į ES paramą, „Kautros“ paraiška atmesta
Bendrovę „Transrevis“ valdančios įmonės „Busgroup.lt“ vadovas Robertas Gražys BNS teigė, kad įmonė neplanuoja siekti ES paramos elektriniams autobusams įsigyti.
„Atsižvelgiant į verslo strategiją, informacijos apie planuojamus finansavimo šaltinius ar paraiškas paramai gauti šiuo metu neteikiame“, – komentare BNS teigė R. Gražys.
Bendrovės „Kautra“ vadovas Linas Skardžiukas teigė, kad įmonė siekė gauti 6 mln. eurų paramą ir teikė paraišką konkursui, tačiau ji buvo atmesta, nes įmonė jau dabar veža elektriniais autobusais.
„Mes pateikėme paraišką, bet mus atmetė. (...) Kadangi važiuojame jau šiandien su elektriniais, tai jie sakė, kad ta programa nėra elektrinį (autobusą – BNS) keisti į elektrinį, o reikia taršų keisti į elektrinį. Mes nelabai sutikome su tuo, nes važiuojame su mažiukais (autobusais – BNS) ir per tą laikotarpį reikės keisti baterijas, tai parama būtų tikslingai naudojama“, – BNS aiškino L. Skardžiukas.
Laukiama EK išaiškinimo
Tuo metu V. Benkunskas teigė matantis kitą problemą – Vilniaus miestas niekaip negali gauti 36 mln. eurų ES paramos, skirtos naujiems elektriniams autobusams.
„Iš esmės yra paskelbtas du metus paramos davimas Vilniaus miestui, o mes niekaip negalim pinigų gauti, kaip tuos visus rodiklius įsisavinti. Nes Konkurencijos taryba (Centrinė projektų valdymo agentūra – BNS) pasikreipė į EK ir metus šitas pirkimas yra užšaldytas“, – sakė meras.
„Šiuo atveju vėluojame ir su pirkimais, ir su paramos panaudojimu. Judesys tiek iš valstybės institucijų, Konkurencijos tarybos, Susisiekimo ministerijos, yra labai lėtas, čia mus neramina, nes artėja į pabaigą finansinė perspektyva, o valstybė niekaip nesugeba išsispręsti, kokias ji sąlygas skelbia tiekėjams“, – kalbėjo jis.
Tuo metu Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) atstovė Irmina Šalčiūtė-Ričkienė BNS teigė, kad šiuo metu paraiškos dėl ES paramos vertinamos, šį darbą planuojama baigti iki lapkričio 25 dienos. Taip pat laukiama ir Europos Komisijos išaiškinimo.
„Šio konkursinio vertinimo metu mes kreipėmės išaiškinimo ir į Europos Komisiją dėl konkrečių valstybės pagalbos taisyklių reikalavimų taikymo ir tai yra vertinimo proceso dalis“, – BNS sakė CPVA Komunikacijos skyriaus vadovė Irmina Šalčiūtė-Ričkienė.
Ji taip pat teigė, kad šios priemonės finansavimą planuoja ir kvietimo sąlygas bei atrankos kriterijus tvirtina Vilniaus regiono plėtros taryba, tačiau jos administracijos vadovas Evaldas Gustas BNS sakė, kad vadovaujasi Susisiekimo ministerijos parengtomis finansavimo gairėmis.
Susisiekimo ministerija BNS atsakė nevertinanti Konkurencijos tarybos pastabų. Komentuodama ES paramos kvietimo sąlygas ji teigė, kad valstybės pagalba pagal ES taisykles turi būti teikiama konkurso būdu, tačiau yra išimtis.
„Išimtis taikoma toms įmonėms, kurios jau yra laimėjusios viešąjį konkursą keleivinio transporto paslaugoms teikti. Tokiu atveju pagalba gali būti skiriama be naujo konkurso, bet tik tada, kai įmonė perka netaršias ar nulinės taršos transporto priemones, skirtas viešojo transporto paslaugoms pagal esamą sutartį“, – BNS komentavo ministerija.
Viešųjų pirkimų tarnyba BNS informavo dėl savivaldybės paskelbto konkurso skundų negavusi.
Konkursas buvo įstrigęs teismuose
BNS rugsėjį rašė, kad Lietuvos apeliacinis teismas paskelbė, jog naujų elektrinių autobusų ir keleivių vežimo paslaugų konkurso sąlygos yra teisėtos. Teismas atmetė vienos konkurso dalyvių, Lenkijos įmonės „Mobilis“ skundą – ji prašė pripažinti neteisėtomis konkurso sąlygas, kurios, esą yra netikslios, dviprasmiškos, kai kurie reikalavimai – neteisėti.
Be to, Apeliacinis teismas rugpjūčio pabaigoje kitos konkurso dalyvės – „Transrevio“ prašymu bylą dėl konkurso sustabdė, kol įsiteisės sprendimas ginče su „Mobilis“, tačiau byla kol kas neatnaujinta. „Transrevis“ teismo taip pat prašė pripažinti neteisėtomis konkurso sąlygas bei spręsti dėl jo nutraukimo.
Kaip rašė BNS, Vilniaus meras Valdas Benkunskas šių metų kovą teigė, jog paskelbtu konkursu, kuris yra didžiausias per visą sostinės istoriją, savivaldybė ketina įsigyti paslaugas iš privačių vežėjų, kurie viešojo transporto tinklą papildytų 327 naujais autobusais, o visas sostinės parkas išaugtų iki 824 autobusų ir troleibusų.
Jo teigimu, iš privačių vežėjų numatoma įsigyti dar 28,4 mln. kilometrų pervežimų.