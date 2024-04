Vietoje lietuvių ir rusakalbių – tailandiečiai: ragina daugiau darbuotojų atsivežti iš kitų šalių

Dirbančių užsieniečių skaičius Lietuvoje didėja. Tačiau ekonomistai ir verslo atstovai pastebi, kad tai nėra gera tendencija. Anot jų, trūksta atvykėlių integracijos. Be to, reikėtų griežčiau atsirinkti, kokius žmones įsileisti į Lietuvą. O darbuotojų atstovė pažymi, kad darbdaviams reikėtų gerinti darbo sąlygas ir kelti algas. Nes dėl to skundžiasi, tiek lietuviai, tiek atvykę imigrantai.