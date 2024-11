Vietoje lietuviškų traktorių – finansinės problemos bendrovėje „Auga“: imasi restruktūrizacijos

Bendrovės valdybos sprendimu gruodžio 4 d. šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kur planuojama priimti sprendimą dėl restruktūrizavimo proceso, dėl kurio vėliau ketinama kreiptis į teismą.

Norint atkreipti rinkos dalyvių dėmesį, „Nasdaq Vilnius“ taip pat bendrovei suteikė stebimojo statusą.

Procesas bus pradedamas siekiant užtikrinti veiklos tęstinumą, ilgalaikį mokumą ir vykdyti įsipareigojimus kreditoriams. Kol kas „Auga“ neribotam laikui atideda technologijų vystymo planus ir investuos į žemės ūkį, biometano gamybą ir galutinių vartotojams skirtų produktų tiekimą.

„Kurį laiką savo energiją skyrėme tam, kad pasiektume susitarimus su finansinėmis institucijomis dėl ilgalaikių paskolų atidėjimo ir dalies turto pardavimo, kad mums nereikėtų imtis restruktūrizacijos proceso. Tačiau bendro sutarimo šiandien neturime ir šių tikslų įgyvendinimui yra reikalingas papildomas laikas“, – pranešime teigė „Auga Group“ valdybos pirmininkas Kęstutis Juščius.

REKLAMA

REKLAMA

Bendrovės teigimu, pastaruosius penkerius metus grupė susidūrė su išaugusių gamybos kaštų, kurių nekompensavo parduotos produkcijos kainos, iššūkiais, taip pat sparčiai kylančiomis žemės ūkio paslaugų kainomis, augančiais darbuotojų atlyginimais.

REKLAMA

„Auga“ teigimu, darbuotojų skaičiui nekintant, jų atlygio fondas dėl infliacijos padidėjo 9 mln. eurų. Gamyboje dirbančių žmonių atlyginimų fondas išaugo nuo 11,7 mln. iki 19,1 mln. eurų arba 63 proc., o administracijos darbuotojų – nuo 4,2 mln. iki 5,7 mln. eurų, arba 35 proc.

Augantys kaštai, anot K. Juščiaus, sumažino grupės galimybes konkuruoti Europos Sąjungos (ES) šalių rinkose. Grupės investicijos į efektyvumą konkuravo su strateginiais tvarumo ir inovacijų projektais. Be to, išaugusios palūkanos ir dėl to padidėję skolos aptarnavimo kaštai dar labiau sumažino galimybes investuoti į veiklos efektyvumo priemones.

REKLAMA

REKLAMA

Padėčiai stabilizuoti grupė ėmėsi sprendimų, kurių teigiama įtaka „Auga“ veiklos rezultatams indėlį duos tik vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu.

„Auga Group“ ir jos įmonės tiek iki restruktūrizavimo plano patvirtinimo, tiek jį patvirtinus vykdys dabar vykdomas augalininkystės, gyvulininkystės, grybų auginimo ir galutiniams vartotojams skirtų produktų tiekimo veiklas.

Spalio pabaigoje „Auga“ grupės netiesiogiai kontroliuojama bendrovė „Agrobokštai“ laiku neišpirko 6 mln. eurų vertės obligacijų. Įmonės teigimu, nors obligacijų išpirkimas vėluos užtrukus refinansavimo procesui, bendrovės įsipareigojimai investuotojams nesikeičia.