Vienas prekybos tinklas nuo Naujųjų kels atlyginimus

„Mums rūpi kiekvienas kolektyvo narys, todėl siekiame užtikrinti, kad šventiniu laikotarpiu darbuotojai jaustųsi įvertinti. Vertiname bendrą visos „Lidl Lietuva“ komandos darbą, todėl skiriame papildomą dėmesį, atsidėkojame už įdėtas pastangas. Norime, kad kalėdinės dovanos būtų praktiškos, suteiktų apčiuopiamą naudą kiekvienam darbuotojui. Šiemet kiekvienam komandos nariui įteiksime saldžias dovanas iš šventinio mūsų asortimento, taip pat dovanosime 100 eurų vertės „Lidl“ korteles apsipirkimui“, – sako „Lidl Lietuva“ personalo vadovė ir valdybos narė Sandra Savickienė.

Dovanų sulauks ne tik visi darbuotojai, bet ir jų vaikai iki 15 metų. Komandos narių vaikams įmonė įteiks saldžias staigmenas bei gamtai draugiškus žaidimus, kurie kartu jaukiems vakarams suburs visą šeimą.

„Lidl Lietuva“ pasirūpins ir ne tik materialiomis dovanomis – švenčių dienomis bei jų išvakarėse parduotuvės dirbs trumpiau, kad darbuotojai galėtų kuo daugiau laiko praleisti su savo artimaisiais. Palyginus su praėjusių metų šventėmis, šiais metais parduotuvės užsidarys dar anksčiau ne tik Kūčių vakarą, bet ir Naujųjų metų išvakarėse.

Pirmąją šv. Kalėdų dieną, gruodžio 25-ąją, ir Naujųjų metų dieną, sausio 1-ąją, „Lidl“ parduotuvės nedirbs. Kitomis žiemos šventinio laikotarpio dienomis „Lidl“ parduotuvių darbo valandos trumpės. Šv. Kūčių vakarą (gruodžio 24 d.) parduotuvės dirbs iki 17 val., o Naujųjų metų išvakarėse (gruodžio 31 d.) – iki 19 val. Antrąją Šv. Kalėdų dieną (gruodžio 26 d.) visos „Lidl“ parduotuvės dirbs nuo 9 val. ryto iki 20 val. vakaro. Kitomis tarpušvenčio dienomis visos parduotuvės dirbs įprastu darbo laiku.

„Nedirbti per didžiąsias šventes yra mūsų tradicija, kurią įgyvendiname jau septintus metus, tokį sprendimą vertina ne tik mūsų darbuotojai, bet ir pirkėjai, su kuriais šventiniu darbo laiku dalinamės dar likus beveik mėnesiui iki švenčių, kad jie galėtų be įtampos susiplanuoti savo šventinius pirkinius“, – pasakoja S. Savickienė.

Tinklo plėtra Lietuvoje ir finansinis darbuotojų stabilumas

„Lidl Lietuva“ darbuotojų gerove rūpinasi ne tik šventiniu laikotarpiu, tačiau kasdien – suteikia sąlygas, kad kiekvienas kolektyvo narys jaustųsi finansiškai stabilus.

Siekdama išlaikyti lyderystę rinkoje, „Lidl Lietuva“ nuo sausio 1 d. didins parduotuvių ir logistikos centro darbuotojų atlyginimus, darbo užmokestis jiems augs nuo 4 iki 9 procentų. Atlyginimai šiems darbuotojams augs jau trejus metus iš eilės.

Įmonė rūpinasi ir kitų darbuotojų darbo užmokesčio augimu. Pavyzdžiui, šį rugsėjį didėjo administracijos komandos narių atlyginimai.

Rekvizitai.lt duomenimis, įmonės siūlomas vidutinis visų darbuotojų atlyginimas šių metų spalį siekė 1952,05 eurus neatskaičius mokesčių ir buvo didžiausias tarp penkių didžiųjų tinklų Lietuvoje, prekiaujančių maisto produktais. Pasak S. Savickienės, apskaičiuojant vidutinį darbo užmokestį, „Lidl Lietuva“ remiasi visą kalendorinį mėnesį įmonėje išdirbusių darbuotojų atlyginimo duomenimis.

Be konkurencingo atlyginimo, „Lidl Lietuva“ savo darbuotojams siūlo papildomas naudas – rūpinasi kolektyvo narių ir jų artimųjų sveikata. „Lidl Lietuva“ visus darbuotojus apdraudžia papildomu sveikatos draudimu, be to, kasmet rudenį įmonė sudaro sąlygas darbuotojams ir jų vaikams iki 14 metų nemokamai pasiskiepyti nuo gripo, dovanoja vitaminų ir maisto papildomų rinkinius.

„Lidl Lietuva“ rūpinasi ir darbuotojų emocine sveikata – siūlo specialistų pagalbą. Esant poreikiui, darbuotojai ir jų šeimos nariai gali gauti nemokamas ir anonimines konsultacijas teisiniais, asmeniniais ar finansiniais klausimais.

„Lidl Lietuva“ šalyje vykdo intensyvią plėtrą ir toliau – vien šiemet atidarė šešias naujas parduotuves šalyje. Be to, Vilniuje, netoli Lentvario, statomas naujas ir modernus logistikos centras, kuris veiklą padėti turėtų 2024 metais. Naujajame logistikos centre dirbs per 200 darbuotojų.

„Lidl Lietuva“ šiuo metu dirba daugiau nei 2,6 tūkst. darbuotojų, šalyje veikia 71 prekybos tinklo parduotuvė 26 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse ir Nemenčinėje.