Vežėjai – prieš kuro vilkikų bakuose ribojimą, muitinė mato kliūčių

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas sako, kad yra nemažai argumentų, kodėl Lietuva turėtų svarstyti kuro bakuose ribojimą. Pasak jo, tai pagerintų vežėjų konkurencines sąlygas.

„Naftos prekybininkams suvienodinti, kad nebūtų perteklinio arbitražinio vežimo per sieną, kol nėra adekvataus e-tolling ir taršos mokesčio už kelių naudojimą, mūsų vinjetė yra per pigi ir tranzitinis eismas nepadengia kelių infrastruktūros susidėvėjimo“, – Biudžeto ir finansų komiteto pasitarime dėl naftos produktų gabenimo per Lietuvos sieną trečiadienį teigė ministras.

Tuo metu „Linavos“ Inovacijų ir transporto politikos sekretorius Andrius Burba mano, kad Lietuvai įvedus apribojimus šalies konkurencingumas pablogėtų, nes dalis vežėjų važiuotų per kaimynines šalis.

„Kategoriškai nesutinkame, kad toks apribojimas būtų. Pablogins Lietuvos konkurencingumą ir pagerins sąlygas kaimynams“, – pareiškė A. Burba.

„Ne dabar laikas, kai recesija, kai vilkikai stovi aikštelėse, įvesti apribojimus ir pasunkinimus verslui“, – pridūrė A. Burba.

Jis, be kita ko, pabrėžė, kad ribojimas dar labiau apsunkins muitininkų, kurie turės papildomai tikrinti kuro bakus, darbą.

Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotoja Dovilė Kraulaidienė irgi tam pritarė.

„Įvažiavimas (per sieną – BNS) dar labiau sulėtėtų, be sankcijinių produktų tikrinimo prisidėtų dar ir kiekvieno bako matavimas, kontrolė“, – teigė muitinės atstovė.

Ji pabrėžė, kad kiltų problemų išpilant leistiną ribą viršijantį kurą iš bakų: „Jeigu 10 automobilių įvažiuos ir kiekvienas veš po toną, neturėsime kur nupilti, o jeigu vairuotojas nesutiks nupilti, tas automobilis turės būti apsuktas ir atgal grąžintas“.

Lietuviškų degalinių sąjungos vykdomasis direktorius Vidas Šukys siūlo apriboti tik pigių degalų iš trečiųjų šalių kiekį: „Jie, aišku, gal užsipila Rusijos teritorijoje ir pervažiuoja“.

Tačiau jis taip pat atkreipia dėmesį, kad daugiau degalų pilantis Lietuvoje išaugs taršos mokesčio našta kuro pardavėjams: „Bet kuriai transporto priemonei Lietuvoje įsipylus degalų mes gausime ir už tą užsienietį susimokėti taršos mokestį, mums būtų nenaudinga“.

Susisiekimo viceministrė Loreta Maskaliovienė sako nesutinkanti, kad trečiųjų šalių vežėjai nekelia konkurencinių ir kitų rizikų Lietuvos vežėjams: „Jie užima pakankamą dalį mūsų rinkoje – daugiau kaip 20 proc. ir yra auganti, ypač geopolitiniame kontekste. Interesas jų labai didėja“.

L. Maskaliovienės teigimu, įvedus kuro bakuose ribojimą reikėtų persvarstyti Lietuvos įsipareigojimus Kaliningrado tranzitui.

„Tam tikras yra leidimas pervežti ir vilkikais nesankcionuotas prekes iš Rusijos į Kaliningradą, mes nenorėtume, kad čia vairuotojai blaškytųsi ieškodami kuro“, – tvirtino L. Maskaliovienė.

Ji taip pat ragino Aplinkos ministeriją įvertinti, kokią įtaką toks apribojimas turėtų taršos mokesčiui.

„Niekas negalėtų paskaičiuoti, kiek galėtų padidėti užsipylimas Lietuvos degalinėse, o nuo to priklauso Lietuvos CO2 emisijos skaičiavimai“, – pabrėžė viceministrė.

Biudžeto ir finansų komitetui Vyriausybei siūlo ne tik įvertinti galimybes apriboti nelegaliai įvežamo kuro iš trečiųjų šalių prekybą Lietuvoje, bet ir suderinti bendrus veiksmus su Estija bei Latvija, taip pat įvertinti tarptautinėse sutartyse numatytas tranzito per Lietuvą sąlygas ir galimybes jas keisti.