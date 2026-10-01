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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

VERT pritarė „Amber Grid“ daugiau nei 1,6 mlrd. eurų investicijoms į vandenilio ir dujų tinklų modernizavimą

2026-10-01 12:48 / šaltinis: BNS
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2026-10-01 12:48
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 Dujų perdavimo sistemos operatorė „Amber Grid“ per dešimtmetį į vandenilio infrastruktūrą investuos 1,2 mlrd. eurų, o į gamtinių dujų perdavimo sistemą – dar 438 mln. eurų.  

„Amber Grid“ sostinėje atidarė Sistemos valdymo centrą (nuotr. Dainiaus Labučio)

 Dujų perdavimo sistemos operatorė „Amber Grid“ per dešimtmetį į vandenilio infrastruktūrą investuos 1,2 mlrd. eurų, o į gamtinių dujų perdavimo sistemą – dar 438 mln. eurų.  

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Tokias operatorės investicijas 2026–2035 metais patvirtino Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, ketvirtadienį pranešė „Amber Grid“.

„Plane numatytų investicijų tikslas – užtikrinti saugų ir patikimą dujų perdavimo sistemos veikimą bei pasirengti ilgalaikei energetikos transformacijai“, – pranešime sakė „Amber Grid“ vadovas Nemunas Biknius.

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Daugiausia investicijų numatoma skirti magistralinių dujotiekių rekonstrukcijai, bus modernizuotos Jauniūnų ir Panevėžio kompresorių stotys.

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Pasak N. Bikniaus, prognozuojama, kad 2035 metais Lietuvai reikės 16–20 teravatvalandžių (TWh) dujų, todėl dujų perdavimo sistema išliks svarbi.

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„Lietuva ir toliau išliks svarbus regioninis dujų koridorius – per šalį kasmet bus transportuojama apie 40 teravatvalandžių dujų“, – teigė N. Biknius.

Į vandenilio infrastruktūrą „Amber Grid“ ketina investuoti 1,2 mlrd. eurų, skaičiuojant, kad iki 2035 metų Lietuvoje bus pagaminama 2,25–10,7 TWh vandenilio bei jau veiks 2,5 tūkst. kilometrų ilgio Šiaurės ir Baltijos šalių vandenilio koridorius.

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Investicijos į vandenilio tinklą galėtų išaugti dar apie 0,5 mlrd. eurų, jei Lietuva nuspręstų nutiesti papildomą koridoriaus atšaką vidiniams poreikiams.

Kaip BNS informavo pagrindinė „Amber Grid“ akcininkė, valstybės valdoma energetikos grupė „Epso-G“, VERT taip pat dar spręs dėl elektros perdavimo sistemos operatorės „Litgrid“ apie 2,5 mlrd. eurų investicijų – „Litgrid“ 2026–2035 metais lėšas skirtų naujų linijų statybai, rekonstrukcijai, transformatorių pastočių atnaujinimui ir kitiems projektams.

indeliai.lt

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