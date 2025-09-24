Verslo aktyvumo Vokietijos privačiajame sektoriuje augimas netikėtai paspartėjo

Išankstinis bendras pirkimo vadybininkų indeksas (PMI), kurį skelbia „S&P Global“, šį mėnesį pašoko nuo 50,5 punkto rugpjūtį iki 52,4 punkto, pasiekęs aukščiausią nuo 2024 metų gegužės mėnesio lygį.
Rinkose buvo prognozuota, kad šis rodiklis pirmąjį rudens mėnesį paūgės iki vidutiniškai 50,6 punkto, rašo portalas „Trading Economics“.
Bendras rodiklis ketvirtą mėnesį iš eilės laikosi virš 50 punktų kartelės, kuri skiria aktyvumo augimą nuo smukimo.
Vien paslaugų sektoriaus PMI pirmąjį rudens mėnesį taip pat įveikė šią ribą, pakilęs nuo 49,3 punkto rugpjūtį iki 52,5 punkto ir pasiekęs aukščiausią per aštuonis mėnesius lygį. Rinkose buvo prognozuota, kad šis indeksas paaugs iki vidutiniškai 49,5 punkto.
Tuo tarpu pramonės sektoriuje aktyvumas dar labiau sumažėjo – atitinkamas indeksas nusileido nuo 49,8 iki 48,5 punkto, nors buvo tikėtasi, kad jis pakils iki 50 punktų.
„Bendras ekonominis aktyvumas auga sparčiausiai per pastaruosius 16 mėnesių“, – pažymėjo banko „Hamburg Commercial Bank“ (HCOB) vyriausiasis ekonomistas Cyrusas de la Rubia.
„Tačiau nereikia pernelyg atsipalaiduoti. Jaučiamas spaudimas dėl užsakymų, ypač gamybos sektoriuje, bet taip pat ir paslaugų sektoriuje, o tai rodo, kad artimiausiu metu galimas dar vienas sulėtėjimas“, – pridūrė jis.
