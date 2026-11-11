Vietoj to įvairių verslo organizacijų vadovai ragina taupyti viešąjį sektorių, ieškoti būdų skatinti spartesnį ekonomikos augimą, rūpintis investicijų plėtra.
„Verslo bendruomenėje ir pačioje visuomenėje tikrai yra ta baimė, kad einame į naują mokesčių reformą, į naują mokesčių didinimą. Tai tikriausiai sukuria nesaugumo, nerimo jausmą“, – žurnalistams trečiadienį sakė Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis.
„Trumpalaikiai sprendimai yra labai pavojingi, nes gali suklysti ir pridaryti žalos. Ekonomika lėtėja, infliacija didėja, dabar kai kurie sprendimai dar labiau didins infliaciją ir mažins verslo norą investuoti, konkurencingumą“, – kalbėjo jis.
Verslas ragina valdžią nedidinti mokesčių: tai mažintų investicijas, konkurencingumą
Kaip rašė BNS, socialdemokratų, „valstiečių“ ir demokratų suburta speciali darbo grupė antradienį svarstė įvairių mokesčių lengvatų galimą naikinimą arba korekciją, galimus kitų mokesčių pokyčius, alkoholio ir tabako akcizus, tačiau politikai kol kas neatskleidžia konkrečių pasiūlymų.
Iki šiol valdantieji sutarė tik dėl azartinių lošimų papildomo apmokestinimo ir vadinamojo cukraus mokesčio didinimo.
„Atrodo, kad kasame savo ekonomikai duobę. Sprendimai, kuriuos ketinama priimti, turės tik trumpalaikį efektą. Žiūrint į ilgalaikę perspektyvą tai mūsų ekonomikai bus didelis stabdis“, – žurnalistams sakė Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos vadovas Sigitas Gailiūnas.
Anot A. Romanovskio, verslą neramina tai, jog mokesčių pakeitimai svarstomi uždaruose posėdžiuose: „Iš kažkokios juodos dėžės gausime vieną ar kitą sprendimą bei būsime pastatyti prieš faktą.“
Jo teigimu, verslas tikisi, jog užuot didinusi mokesčius valdžia galėtų ieškoti konkrečių būdų, kaip taupyti viešojo sektoriaus lėšas.
„Turi pradėti taupyti viešajame sektoriuje ne butaforiškai. Nes kada verslininkai perskaito, kad ministerijos išsimoka antrus atlyginimus, valstybės tarnybos įstatymuose siūlomi papildomi priedai, susidaro toks neteisingumo jausmas, – aiškino A. Romanovskis. – Aiškios to politinės valios nematome.“