Vėluoja alga? Dėl to jums turi mokėti daugiau pinigų

Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė Daiva Čibirienė socialiniame tinkle „Facebook“ patarė darbuotojams, ką daryti norint gauti daugiau pinigų, nei nurodyta darbo sutartyje.

„Pirmiausia reikia sužinoti iki kada turėtų būti išmokėtas darbo užmokestis pagal jūsų darbo sutartį. O tada belieka informuoti darbdavį arba jo buhalterį, kad norite gauti delspinigius“, – patarė D. Čibirienė.

Įstatymas numato, kad jei darbuotojas gavo darbo užmokestį vėliau nei kad buvo sutarta jo darbo sutartyje nuo 2023m. nustatomas 0,1 proc. (anksčiau buvo 0,08 proc.) delspinigių dydis už vieną pavėluotą kalendorinę dieną.

„Jei darbo sutartyje nėra sutartas darbo užmokesčio mokėjimo terminas ir darbo užmokestis yra išmokamas vėliau nei iki kito mėnesio 10 darbo dienos, darbuotojas įgyja teisę į delspinigius, kurie neapmokestinami. Darbo (kolektyvinėje) sutartyje gali būti sutartas trumpesnis nei 10 d.d. darbo užmokesčio mokėjimo terminas.

Pavyzdžiui, 2023 m. sausio mėn. mokėtinas darbo užmokestis po mokesčių atskaitymo yra 1000 eurų ir yra 10 k.d. vėlavimas, tai darbuotojui priklauso 1000x10x0,001=10 eurų delspinigių ir darbdavys jam turi išmokėti ne 1000 eurų, bet 1010 eurų“, – skaičiavo buhalterių asociacija.

Ji įspėjo, kad automatiškai retai kuri įmonė skaičiuoja delspinigius. Todėl rekomenduojama kreiptis į darbdavį paprašant paskaičiuoti ir išmokėti ir delspinigius.

„Darbo užmokestis darbuotojui mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, o jeigu darbuotojas prašo, – kartą per mėnesį. Bet kuriuo atveju už darbą per kalendorinį mėnesį negali būti atsiskaitoma vėliau negu per dešimt darbo dienų nuo jo pabaigos, jeigu darbo teisės normos ar darbo sutartis nenustato kitaip.

Darbo sutarčiai pasibaigus, visos darbuotojo su darbo santykiais susijusios išmokos išmokamos, kai nutraukiama darbo sutartis su darbuotoju, bet ne vėliau kaip iki darbo santykių pabaigos, nebent šalys susitaria, kad su darbuotoju bus atsiskaityta ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų. Darbo užmokesčio ar su juo susijusių išmokų dalis, neviršijanti darbuotojo vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio, visais atvejais turi būti sumokama ne vėliau kaip darbo santykių pasibaigimo dieną, nebent atleidimo metu buvo susitarta kitaip“, – komentavo asociacija.