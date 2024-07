Vardija, kam nepavyks išvengti antstolių – kitų baudas nuskaičiuos Mokesčių inspekcija už 2 eurus

VMI nesulaukusi pinigų per mėnesį iš žmogaus sąskaitos pinigus išieškos automatiškai per pusmetį, taikys 2 eurų mokestį.

Vadinamieji zuikiai, be bilietėlio važiuojantys viešuoju transportu, kasdien duoda darbo keleivių kontrolei. O gavę baudas dažnu atveju jų nesumoka laiku. Tą atspindi statistika.

Taikys 2 eurų mokestį

Mokesčių inspekcija skelbia, kad per 5-erius pastaruosius metus į antstolius kreipėsi dėl pusės milijono baudų nesumokančių skolininkų. Bendra įvairių nesumokėtų baudų suma – 130 milijonų. O kelių eismo taisyklių pažeidimai – liūto dalis. Tik nesumokėjus baudos ir papuolus į antstolių nasrus, žmonės jau mokės kelis kartus didesnes sumas.

Laimei, tokie užmaršuoliai jau netrukus galės atsikvėpti lengviau. Seimas pritarė Vyriausybės iniciatyvai, jog baudas ir teismo priteistas sumas iš skolininkų sąskaitų pinigus automatiškai išskaičiuotų mokesčių inspekcija. Ir tą darytų neplėšiant didelių mokesčių. Tik 2 eurų administravimo mokestį.

Štai kaip į tokius pokyčius reagavo kalbinti praeiviai:

„Mažesni mokesčiai man patinka.“

„Jei nurašys tą pačią sumą, kaip ir logiškai būtų.“

„Nereik mokėt daugiau. Moki daugiau už laiką, o dabar nereikės mokėt, tai žymiai geriau.“

Tik yra kelios išlygos. Iš žmogaus, nesumokėjusio baudos per mėnesį, VMI pinigus nurašyti turės per pusmetį. Jei per tą laiką pinigų sąskaitoje nebus, jis pagal klasikinę schemą bus perduotas antstoliams.

„Per metus būna per 100 tūkstančių tokių klientų ir negalima sakyti, kad jie yra piktybiniai ir nemoka, mes juos vadiname užmarštukais. Mūsų klientai išloš tame, kad tiems, kurie bus pamiršę, nereikės mokėti papildomų didelių sumų antstoliams, už tai, kad antstoliai papildomai išieškos jų pinigus“, – paaiškino VMI viršininkė Edita Janušienė.

Nesutaria, kam atneš naudos

Taip pat reforma nepalies žmonių, kurie neturi sąskaitų bankuose, bet turi pajamų. Jei antstolis jau vykdo išieškojimą iš asmens. Antstolių rūmų prezidiumo narys Jonas Petrikas sako, kad valstybė šia reforma palengvina gyvenimą tik pasiturintiems žmonėms, o gyvenantys užribyje lieka su didžiausiomis problemomis.

„Pati reforma kuriama asmenims, kurie turi pinigų sąskaitose ir iš kurių galima išieškoti. Tačiau nepasiturintys asmenys, kurie pinigų sąskaitose neturi, papuola į antstolių jurisdikciją, kaip yra dabar. Ir jiems procesas bus brangesnis“, – įsitikinęs J. Petrikas.

O štai skurdo mažinimo organizacijų tinklo vadovė Aistė Adomavičienė tikina, kad reforma, nors ir neišgelbės visų žmonių, padės daugeliui, mat yra sunkiai gyvenančių pensininkų, neįgaliųjų, turinčių pajamų, o įsigaliojus reformai jų skolos neaugs.

„Įsivaizduokim, pensininkas važiuoja be bilietėlio, jo mažos pajamos, jis gauna sąskaitą, pamiršta susimokėti ir, jei bauda pakliūna į antstolius, išaugina skolą. Šiuo atveju, VMI išskaičiuos ir išlaidos nebus išauginamos“, – kalbėjo A. Adomavičienė.

Sumanymui priešinęsi antstoliai, kurie neteks baudų skolininkų dalies, sako, kad reforma taip pat užmigdys žmonių atsakomybės jausmą.

„Šiuo atveju, aš bijau, kad tokių nusižengimų gali padaugėti, žmogus supras, kad jam nieko daryt nereikia“, – nerimo neslėpė antstolis J. Petrikas.

Antstoliai perspėja, kad jiems palikus tik sudėtingas bylas, išaugs tokių bylų kreditorių išlaidos – alimentų reikalaujančių mamų ar darbo ginčuose neišmokamos algos reikalaujančio darbuotojo.

