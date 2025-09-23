Valstybės parama daugiabučių modernizacijai: paraiškas bus galima teikti dar pusmetį

Turės daugiau laiko įsigilinti
Renovacijos kvietimas pratęstas atsižvelgiant į itin didelį parengtų investicinių planų skaičių ir augantį gyventojų susidomėjimą. Pasak Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) Pastatų modernizavimo departamento vadovės Gintarės Burbienės, renovacija yra atsakingas ir ilgalaikis sprendimas, todėl žmonėms būtina turėti pakankamai laiko išsamiai įsigilinti į projektų pasiūlymus – aptarti juos tarpusavyje, įvertinti naudą ir finansinius įsipareigojimus.
„Pratęsus terminą tikimasi, kad paraiškų bus ne tik daugiau, bet jos bus ir kokybiškesnės – labiau apgalvotos, suderintos bendruomenių viduje ir atspindinčios realius gyventojų poreikius. Taip investicijos gali būti nukreiptos į būtiniausius projektus, kurie neš naudą ne tik gyventojams, bet ir visai valstybei“, – teigia ji.
Priklausomai nuo investicijų į namo modernizavimą atnaujintas daugiabutis vidutiniškai sutaupo 50–60 proc. pastato šildymui naudojamos energijos ir pasiekia ne mažesnę nei C energinio efektyvumo klasę. Renovacija tiesiogiai prisideda prie gyvenimo kokybės – modernizuotuose namuose pagerėja mikroklimatas, išnyksta šaltų sienų, drėgmės ir pelėsio problemos, sumažėja triukšmo lygis. Tokie pokyčiai reiškia didesnį komfortą ir sveikesnę aplinką kiekvienam gyventojui.
„Be to, daugiau nei perpus sumažėjusios sąskaitos už šildymą yra ne vienintelė priežastis, skatinanti gyventojus renovuoti savo daugiabutį. Energiją taupantis, estetiškai atnaujintas pastatas visada sulaukia didesnio susidomėjimo ir įgyja konkurencinį pranašumą būsto rinkoje. Tai reiškia, kad investicija atsiperka ne tik per mažesnes sąskaitas, bet ir per padidėjusią nekilnojamojo turto vertę“, – aiškina ekspertė.
Daugiausia paraiškų pateikė Vilnius
Kvietimas seniems daugiabučiams namams atnaujinti siekiant B ar aukštesnės energinio naudingumo klasės ir šiluminės energijos sąnaudas sumažinant ne mažiau kaip 40 proc. buvo paskelbtas 2024 m. lapkričio 11 d. Šiai paramai Europos investicijų bankas (EIB) iš Modernizavimo fondo skyrė 165 mln. eurų. Kaip teigia G. Burbienė, šiuo metu paramos rezervas vis dar yra didelis – iš 165 mln. eurų paramai skirtų lėšų, pagal gautas 210 paraiškų jau paskirstyta tik kiek daugiau nei 62 mln.
„Matome, kad didžiausią aktyvumą šiuo metu demonstruoja Vilnius, kuris pateikė net 53 paraiškas. Sostinė išsiskiria ir pagal investicinių planų rengimą – čia jų turime net 174, kas rodo rimtą gyventojų požiūrį į daugiabučių atnaujinimą. Kaunas pateikė 18, Anykščiai 16, Palanga, Telšiai ir Ukmergė bei jos rajonas po 14. Skatiname šia galimybe pasinaudoti ir kitus šalies regionus“, – sako G. Burbienė.
Ji priduria, kad paraiškoms netaikomas konkursinis atrankos principas. Jos bus priimamos tol, kol pasibaigs paramai skirtos lėšos arba kvietimo terminas, tai yra, iki 2026 m. balandžio 1 d. Tai suteikia galimybę gyventojams renovaciją planuoti atsakingai ir be skubos.
Keičiasi finansavimo tvarka
Anot G. Burbienės, valstybės parama daugiabučių renovacijai nuo šiol apskaičiuojama pagal naują tvarką – taikant fiksuotą įkainį, kuris susietas su atnaujinamo namo naudinguoju plotu.
„Įteisinus naują finansavimo modelį renovacijos procesas taps gerokai spartesnis. Buvo atsisakyta dalies biurokratinių procedūrų, todėl sumažės dokumentacijos, administruoti projektus bus paprasčiau. Šiems projektams numatyta lengvatinė paskola, ji teikiama iki 20 metų su fiksuotomis 3 proc. metinėmis palūkanomis. Vienas svarbiausių reikalavimų – paskolos dydis negali viršyti statybos darbų išlaidų sumos, įskaitant PVM. Paskolos lėšomis gali būti apmokamos energinį efektyvumą didinančios priemonės, kitos namo atnaujinimo priemonės bei pridėtinės vertės mokestis“, – sako ekspertė.
Pasak jos, šiuo metu gyventojams siūlomos valstybės paramos priemonės ir finansavimo sąlygos yra itin palankios, tačiau ateityje modelis gali kisti. Be to, reikia nepamiršti, kad energinio efektyvumo standartai visoje Europoje nuolat griežtėja. Tai reiškia, kad anksčiau ar vėliau renovacija taps ne pasirinkimu, o privaloma sąlyga. Šiandien gyventojai turi progą atsinaujinti lengviau, sklandžiau ir pigiau.
Daugiau informacijos apie kvietimo sąlygas rasite APVA tinklalapyje: apva.lrv.lt. Paraiškos teikiamos per APVA informacinę sistemą APVIS.
Projektas „Daugiabučių namų renovacijos skatinimas“ finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis.
Teksto autorė: Benita Gaižiūnaitė
