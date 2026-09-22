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Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamos šiemet augo iki 14,38 mlrd. eurų

2026-09-22 16:44 / šaltinis: BNS
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2026-09-22 16:44
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Šių metų sausio–rugpjūčio mėnesiais valstybės ir savivaldybių biudžetai (be ES ir kitos finansinės paramos) gavo 14,38 mlrd. eurų pajamų – 8,7 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, skelbia Finansų ministerija.

Pinigai (nuotr. Gedimino Bartuškos / ELTA)

Šių metų sausio–rugpjūčio mėnesiais valstybės ir savivaldybių biudžetai (be ES ir kitos finansinės paramos) gavo 14,38 mlrd. eurų pajamų – 8,7 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, skelbia Finansų ministerija.

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Į valstybės biudžetą surinkta 11,39 mlrd. eurų pajamų – 8,8 proc. daugiau nei prieš metus, arba 65,8 proc. patvirtinto metinio pajamų plano, kuriame numatyta surinkti 17,31 mlrd. eurų.

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Iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) gauta 5,27 mlrd. eurų – 10,7 proc. daugiau nei prieš metus dėl didėjusio vidaus vartojimo. Iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) surinkta 2,45 mlrd. eurų – 12,9 proc. daugiau.

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Iš viso į valstybės ir savivaldybių biudžetus GPM gauta 4,86 mlrd. eurų – 10,3 proc. daugiau. Pajamų augimą lėmė didėjęs darbo užmokesčio fondas ir išaugusi mokėtino GPM prievolė pagal metines deklaracijas už 2025 metus.

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Už visas akcizines prekes surinkta 1,51 mlrd. eurų – 9 proc. daugiau. Augimą labiausiai lėmė alkoholinių gėrimų ir energinių produktų akcizų pajamų didėjimas, be to, papildomų pajamų gauta iš šiemet įvesto akcizo nealkoholiniams saldintiems gėrimams.

Pelno mokesčio gauta 1,11 mlrd. eurų – 5,8 proc. daugiau dėl didesnių avansinio pelno mokesčio įmokų, kurias lėmė šiemet padidintas pelno mokesčio tarifas (nuo 16 iki 17 proc.).

Vis dėlto birželį, suėjus metinio pelno mokesčio už 2025 metus mokėjimo terminui, gauta beveik tiek pat pajamų kaip ir prieš metus. Pajamų augimą ribojo sulėtėjęs praėjusių metų apmokestinamojo pelno augimas ir didesnė nei ankstesniais laikotarpiais pernai avansu sumokėtos metinės prievolės dalis.

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