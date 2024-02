Valdžios išsikelti tikslai nepasiekiami? Verslo atstovai beda pirštu – daugiabučių renovacija vyksta per lėtai

Lietuvos verslo atstovai mano, kad daugiabučių renovacijos procesas yra išsikvėpęs – jis vyksta per lėtai, procedūros klampios ir gyventojams nesuprantamos, be to, namų renovavimui trūksta finansavimo. Dėl to Lietuvos verslo konfederacija (LVK) po diskusijų su ekspertais ir verslo atstovais paruošė siūlymus, kurie artimu metu bus teikiami Aplinkos ministerijai.