Vairuotojai, ruoškitės: Kaune už įvažiavimą į senamiestį privalėsite susimokėti

Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos duomenimis, savivaldybė dėl mažų emisijų zonų sistemos įrenginių pirkimo gegužės 9 d. pasirašė sutartį su UAB „Technologinių paslaugų sprendimai“. Viešojo pirkimo vertė – kiek daugiau nei 125 tūkst. eurų su PVM.

Anksčiau šiais metais, sausio 16-ąją, su ta pačia bendrove pasirašyta 104 tūkst. eurų vertės sutartis, pagal kurią Kauno miestas perka mažų emisijų zonų informacinę sistemą ir jos priežiūros paslaugas.

Darnaus judumo plano rengėjai prieš ketverius metus zoną be CO2 regėjo didžiojoje dalyje Kauno centro, tačiau savivaldybė pradeda mažais žingsniais ir pirmiausia tranzitiniam transportui nepatrauklų ketina daryti senamiestį.

Kaip nurodoma viešojo pirkimo sutarties priede, tiekėjas įsipareigoja įrangą sumontuoti 11-oje sankryžų, visose automobilių srautai būtų registruojami dviem kryptimis, išskyrus Gimnazijos-Kurpių gatvių sankryžą, kur eismas šiaip ar taip vyksta viena kryptimi.

Kaip matote, sąraše figūruoja kelių intensyviu eismu pasižyminčių gatvių sankirtos su senamiesčio gatvelėmis, kuriomis susisiekimui daugiausia naudojasi čia gyvenantys, dirbantys ir taksi po linksmo vakarėlio kviečiantys – šiuos miesto kapiliarus kertanti Vilniaus gatvė iš esmės naikina jų tranzitinį potencialą.

Toks, vadinkime, bandomosios mažos taršos zonos įvedimas, galima manyti, plekštelės per piniginę kai kuriems vairuotojams, bet didžioji dalis galės važiuoti Karaliaus Mindaugo prospektu, Birštono, Šv. Gertrūdos gatvėmis ir Kauno pilies žiedu be papildomos rinkliavos. Pagal dabartinį sankryžų sąrašą, kelionė pabrangtų „kertantiems kampą“ per Rotušės aikštę, tačiau šis kirtimas sulig reprezentacinės miesto erdvės rekonstrukcija ir taip praktiškai taps neįmanomas.

Mažos taršos zonos senamiestyje suformavimui reikia nemažai įrangos: 22 valstybinių numerių atpažinimo kamerų, 22 infraraudonųjų spindulių prožektorių, 22 4G/LTE maršrutizatorių su modemais, 21 švieslentės ir tiek pat valdiklių su maitinimo blokais bei 11 įrangos montavimo spintų. Brangiausios yra numerių atpažinimui skirtos vaizdo kameros – vienetas kainuoja apie 3000 eurų su PVM.

UAB „Technologinių paslaugų sprendimai“ turi užtikrinti įrangos tiekimą, montavimą, diegimą, konfigūravimą ir integraciją su Kauno miesto mažų emisijų zonų informacine sistema ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo užsakymo pateikimo dienos. Atsiradus pagrįstoms aplinkybėms, neleidžiančioms atlikti įsipareigojimų per numatytą laiką, terminas gali būti pratęstas iki 30 dienų.

Be to, sumontavus įrangą, bendrovė privalės atlikti gerbūvio atstatymo darbus ir gauti savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus pažymą, patvirtinančią, kad darbai atlikti tinkamai. Gerbūvio atstatymo darbams tiekėjas turi suteikti ne trumpesnę kaip 5 metų garantija. Toks pat minimalus garantinis terminas nustatytas mažos taršos zonos prietaisams.

Kaip naujienų portalui pažymėjo savivaldybės Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius, mažos taršos zona kuriama dviem žingsniais – diegiama informacinė sistema, lygiagrečiai vyksta techninės įrangos pirkimas. Anot pašnekovo, sistema bus pastatyta pagal sutartyse nurodytus terminus, tikimasi, kad ji pradės veikti šiemet.

„Tikslas yra panaikinti tranzitą senamiestyje, nuo Vytauto Didžiojo (Aleksoto) tilto iki buvusio „Lituanicos“ fabriko. Taip, sistema bus pritaikyta rinkliavai. Kokie dydžiai, kas bus atleistas, turės nuspręsti savivaldybės taryba. Manau, šiemet, kai sistemą turėsime ir įsitikinsime, kad ji veikia, bus teikiami rinkliavos siūlymai tarybai“, – paaiškino M. Matusevičius.

2019 m. darnaus judumo plano rengėjai įvardijo 2 eurų mokestį, kuris būtų taikomas įvažiuojantiems į Kauno centrą. Kaip skelbta savivaldybės pranešime žiniasklaidai, tai į biudžetą per metus atneštų apie 40 mln. eurų, tačiau potencialiai augtų spūstys, kelionių atstumai. Reikia pastebėti, prieš kelerius metus pristatyta susisiekimo Kaune vizija dešimtmečiui iki 2030 m., tad valdininkai dar turi gražaus laiko pasinaudoti nepigiomis urbanistų įžvalgomis ir plėsti mažos taršos zoną.

Susipažinti su Kauno darnaus judumo planu galite čia.

Šiuo planu vadovavosi ir Rotušės aikštės rekonstrukcijos projekto autoriai. „Rengdami eismo schemą rėmėmės Kauno darnaus judumo planu, pagal kurį senamiestis taps mažai taršia zona. Aikštėje panaikinamas apvažiavimas ir automobilių parkavimas perimetru. Paliekamas netranzitinis eismas A. Jakšto gatve, skirta gyventojams ir tam tikras senamiesčio vietas norintiems pasiekti žmonėms. Specialusis transportas leidžiamas ten, kur būtina“, – pristatyme gegužės viduryje dėstė architektė Lina Bareikytė-Dumčiuvienė.