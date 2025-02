Užimtumo tarnyba sugriežtino finansinės paramos teikimo sąlygas

Kaip aiškina taryba, nuo šiol kiekvienas aktyvios darbo rinkos politikos priemonės dalyvis vertinamas pagal formalius kriterijus, numatytus Lietuvos įstatymuose bei Europos Sąjungos projektų reikalavimuose.

„Valstybės ir Europos Sąjungos finansinė parama – pagalba tiems, kuriems iš tiesų jos reikia. Sutelkėme dėmesį į dar efektyvesnį jos administravimą. Subsidijos, parama mokymuisi ir kitos priemonės turi nešti ilgalaikę naudą ir atitikti darbo rinkos poreikius“, – sakė Priemonių organizavimo departamento direktorė Vaida Kamandulienė.

Kaip aiškina UŽT, darbdaviai, norintys dalyvauti remiamojo įdarbinimo priemonėje, turės atitikti ir specialiuosius kriterijus. Jie nebus taikomi tik darbdaviams, kurie įgyvendindami įdarbinimo subsidijuojant priemonę yra pasirengę į darbą priimti bedarbius, kuriems nustatytas 0-40 proc. dalyvumo lygis.

Anot tarnybos, pasinaudoti subsidija darbo užmokesčiui šiemet galės darbdaviai, kurie be Užimtumo įstatyme nustatytų sąlygų, atitiks 2 iš 4 specialiųjų kriterijų.

Anot UŽT, šie norint atitikti šiuos kriterijus įmonėje turėtų dirbti mažiau nei 250 darbuotojų be to bus suteikiama pirmenybė pirmą kartą dalyvaujantiems remiamojo įdarbinimo priemonėje. Taip pat svarbus ir per praėjusius 12 mėn. atleistų darbuotojų santykis, kuris negali būti didesnis nei 10 proc., įvertinus darbuotojų skaičių ir metinį darbuotojų vidurkį

„Ši sąlyga neapims atleistų darbo sutarties šalims susitarus dėl išbandymo, darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių, darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės, nesant darbo sutarties šalių valios ar dėl darbuotojo mirties“, – aiškinama tarnybos pranešime.

Ketvirtasis taikomas kriterijus – numatomas atlyginimas, kuris negalės būti mažesnis nei 70 proc. nei Valstybės duomenų agentūros paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pagal ekonominės veiklos rūšį.