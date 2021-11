Už savo laidotuves siūlo sumokėti patiems – kiek kainuoja toks draudimas?

Kaune įsikūrę atsisveikinimo namai „Rekviem“ su draudimo bendrove „Compensa Life“ sukūrė naują paslaugą – nuo šiol galima sudaryti ne tik išankstinę laidotuvių sutartį, bet ir iškart pasirūpinti laidotuvių draudimu, kuriam netaikomas rizikos vertinimas, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Sutartis pasirašo dešimtys žmonių

„Daugeliui laidotuvių organizavimas yra ir emocinis, ir finansinis iššūkis. Tikime, kad suteikę galimybę žmonėms juo pasirūpinti iš anksto – sukaupti reikiamą sumą, apgalvoti savo norus ir ceremonijos detales, pasirašant laidojimo sutartį – palengvinsime dalią jų artimiesiems, kuriems tenka laidotuvių našta.

Kartu su „Compensa Life“ suteiksime progą palikti dar vieną apgalvotą geros valios ženklą savo artimiesiems: pasirūpinti praktine atsisveikinimo puse“, – pranešime cituojamas „Rekviem“ atsisveikinimo namus valdančios bendrovės „K2 LT” (ji valdo ir krematoriumą Kėdainiuose), direktorius Bernardas Vilkelis.

Pasak jo, jau dabar matomas išankstinių laidotuvių sutarčių populiarėjimas. Esą su jo atstovaujamais atsisveikinimo namais jas per pastarąjį pusmetį sudarė dešimtys žmonių.

Sutartyse pareiškiama valia dėl priimtiniausio laidojimo būdo, sudedamas pageidaujamas scenarijus, pasirenkamas atsiskaitymo būdas.

Kiek tai kainuotų

Anot „Compensa Life“ Lietuvos filialo vadovo Tomo Milašiaus, gyvybės draudimo paslauga „Laidotuvių draudimas“ yra išskirtinis produktas su garantuotomis palūkanomis, norintiems pasirūpinti laidotuvių išlaidomis iš anksto ir nepalikti šios atsakomybės savo artimiesiems.

Kaip paaiškino bendrovės atstovai, minimali tokio draudimo įmoka priklauso nuo pasirinktos sumos ir žmogaus amžiaus, taip pat mokėjimo periodiškumo. Pavyzdžiui, jeigu 30 m. žmogus nori 3 tūkst. eurų draudimo sumos (tiek gautų jį laidojantys artimieji), tai jam kainuotų 27,5 euro per mėnesį. Tiesa, kuo vyresnis žmogus, tuo didesnė jo įmoka.

Pirmus 3 metus bendrovė skaičiuotų 20 proc. nuo per mėnesį įmokėtos sumos, o likusius sutarties metus – po 2 proc. turto valdymo mokestį.

Kita vertus, draudimo bendrovė esą garantuoja 0,5 proc. palūkanas nuo per metus sukauptos sumos. Be to, jeigu įmonė dirba pelningai, ji moka ir papildomos vidutinės 1,7 proc. dydžio palūkanas.

„Manome, kad galimybė užtikrintai sukaupti reikiamą sumą laidotuvėms gyventojams yra itin svarbi. Mūsų duomenimis, didžiausi organizaciniai laidotuvių rūpesčiai, kurie šiuo metu tenka artimiesiems, yra būtent reikiamos pinigų sumos paieškos ir dokumentų tvarkymas“, – komentavo T. Milašius.

Išlaidos laidotuvėms

„Rekviem“ atsisveikinimo namų skaičiavimu, laidotuvės gali atsieiti nuo 600 iki 3 tūkst. eurų, vidutiniškai laidojimo paslaugų paketas Lietuvoje sudaro apie 1,5–2 tūkst. eurų.

B. Vilkelis priduria, kad net tuomet, kai savo laidotuvėms žmogus būna savarankiškai sukaupęs lėšų, artimiesiems dažnai tenka skolintis.

„Laidotuves tenka surengti per kelias dienas, o juridinės paveldėjimo procedūros gali užsitęsti iki pusės metų. Laidotuvių draudimo atveju sukaupta suma visada išmokama per 2 darbo dienas“, – pabrėžia K2 LT vadovas.

Sudarantiems draudimo sutartį, draudikai siūlo lanksčias sąlygas: pasirinkti norimą draudimo sumą (2 tūkst., 3 tūkst., 4 tūkst. eurų), įmokų mokėjimo periodiškumą (kartą per metus, pusmetį, ketvirtį ar mėnesį, o taip pat ir vieną kartą) ir užtikrina paprastą sutarties sudarymą.

Be kita ko, šiai gyvybės draudimo formai, kaip ir kitoms, taikoma gyventojų pajamų mokesčio lengvata: deklaravus pajamas, dalį pinigų galima susigrąžinti iš valstybės.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja, kad mirus žmogui jo artimieji ar įmonės gali pretenduoti į įvairias išmokas.

Vienkartinė finansinė parama skiriama faktiškai mirusįjį palaidojusiam asmeniui arba įmonei, o „Sodros“ išmokos, kurios nebuvo išmokėtos mirusiajam, išmokamos paveldėtojams.

Norint gauti vienkartinę 320 eurų laidojimo pašalpą, reikia kreiptis į savo savivaldybę arba ten, kur savo gyvenamąją vietą buvo deklaravęs mirusysis asmuo. Jeigu jo gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota – pagal paskutinę buvusią gyvenamąją vietą.

Dėl šios vienkartinės pašalpos faktiškai mirusįjį palaidojęs asmuo, tiek fizinis, tiek juridinis, kuris organizuoja laidotuves, turi kreiptis per 12 mėnesių nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos.