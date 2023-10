Ukrainos „NovaPay“ siekia gauti e. pinigų įstaigos licenciją Lietuvoje

Ukrainos pašto ir kurjerių paslaugų grupei „Nova Post“ priklausanti nebankinė finansų įmonė „NovaPay“ siekia gauti elektroninių pinigų įstaigos licenciją (EPĮ) Lietuvoje. Pasak įmonės Lietuvoje vadovo, gavusi licenciją per trejus metus ji Lietuvoje ketina investuoti apie 15-20 mln. eurų, be to, neatmeta galimybės ateityje siekti banko licencijos.