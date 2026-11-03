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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

UAB „Vilpra“ byla dėl tarptautinių sankcijų perduota Europos Sąjungos Teisingumo Teismui

REKLAMA / 2026-11-03 11:14 / šaltinis: tv3.lt
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UAB „Vilpra“ byloje Regionų administracinis teismas kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (toliau – ESTT), siekdamas išsiaiškinti, ar tuo metu buvo galima įmonei taikyti atsakomybę už tarptautinių sankcijų pažeidimą, jei tokia veika nebuvo tyčinė ir sąmoninga, o Latvijos muitinė, per kurią su UAB „Vilpra“ nesusiję tretieji asmenys atliko eksporto procedūras, tarptautinių sankcijų apėjimo rizikos apskritai nenustatė.

UAB „Vilpra“ byla dėl tarptautinių sankcijų perduota Europos Sąjungos Teisingumo Teismui (nuotr. Adobe Stock)

UAB „Vilpra“ byloje Regionų administracinis teismas kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (toliau – ESTT), siekdamas išsiaiškinti, ar tuo metu buvo galima įmonei taikyti atsakomybę už tarptautinių sankcijų pažeidimą, jei tokia veika nebuvo tyčinė ir sąmoninga, o Latvijos muitinė, per kurią su UAB „Vilpra“ nesusiję tretieji asmenys atliko eksporto procedūras, tarptautinių sankcijų apėjimo rizikos apskritai nenustatė.

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2024 metų pavasarį viešai buvo paskelbtos abejonės apie tai, kad UAB „Vilpra” sąmoningai ir tyčia pažeidė tarptautines sankcijas, gabendama ar padėdama gabenti sankcionuotas prekes į Baltarusiją. Vilniaus teritorinė muitinė nedelsiant atliko kompleksinį visos įmonės ūkinės komercinės veiklos, jos apskaitos ir finansinės atskaitomybės patikrinimą už kelerius metus. Muitinė nenustatė UAB „Vilpros” tyčios ar sąmoningo tarptautinių sankcijų apėjimo, tačiau vis tiek bendrovei skyrė baudą už tariamai neatsargų tarptautinių sankcijų pažeidimą, kurį galimai įvykdė tretieji asmenys. Lietuvos muitinė neatsižvelgė ir į Latvijos muitinės, per kurią su UAB „Vilpra“ nesusiję tretieji asmenys vykdė prekių tiekimą į Kirgiziją, sprendimą: Latvijos muitinė dėl minėtų epizodų apskritai neįžvelgė jokių galimų tarptautinių sankcijų apėjimo rizikų.

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Regionų administracinis teismas, nagrinėdamas UAB „Vilpra“ skundą dėl šio Vilniaus teritorinės muitinės sprendimo, kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo.

UAB „Vilpra“ vadovo Martyno Vėgėlės įsitikinimu įmonės teisinis persekiojimas yra susijęs su jo brolio Igno Vėgėlės politine veikla: „Visa ši istorija buvo paviešinta likus kelioms savaitėms iki Prezidento rinkimų, kuriuose dalyvavo ir mano brolis Ignas Vėgėlė, dienos. Nepaisant to, kad mano brolis niekaip nedalyvauja įmonės veikloje, sudarytas įspūdis, kad už įmonės veiklą atsakingas ir jis. Viešai įmonė buvo kaltinama tyčia ir sąmoningai pažeidusi tarptautines sankcijas. Po muitinės kompleksinio kelerių metų visos įmonės veiklos patikrinimo paaiškėjo, kad tyčinio ir sąmoningo tarptautinių sankcijų pažeidimo nebuvo.“

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Nacionalinis teismas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo klausia, ar pagal tuo metu galiojusį Europos Sąjungos teisinį reguliavimą ūkio subjektui galėjo kilti teisinė atsakomybė dėl neatsargaus tarptautinių sankcijų pažeidimo. UAB „Vilpra“ į nagrinėjamą bylą yra pateikusi turimus įrodymus, kurie, jos vertinimu, patvirtina, kad, vykdydama prekių pardavimą, ji ėmėsi visų protingų bei proporcingų priemonių, siekdama įsitikinti sandorių teisėtumu ir tarptautinių sankcijų laikymusi. Be to, Lietuvos muitinei pateikta informacija iš Latvijos muitinės, kuri minėtuose epizoduose tarptautinių sankcijų pažeidimų apskirtai neįžvelgė.  

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„Nepaisant ES teisės reguliavimo, kuris nustatė draudimą prekiauti su Baltarusija ir Rusija, taip pat ir atsakomybę už tyčinį ir sąmoningą tarptautinių sankcijų apėjimą, Lietuvos muitinė įmonei skyrė baudą už tariamai neatsargų tarptautinių sankcijų pažeidimą. Bendrovei skirta bauda už pažeidimą, kurį galimai atliko kitos įmonės. Nei pareigos rūpintis trečiųjų asmenų veika, nei atsakomybės už tokių trečiųjų asmenų galimą tarptautinių sankcijų apėjimą ES teisė tuo metu nenumatė. Apie tą kitų įmonių tariamą sankcijų pažeidimą težinome tiek, kad Latvijos muitinė tuose epizoduose apskritai neįžvelgė jokių sankcijų apėjimo rizikų“ – pabrėžė UAB „Vilpra“ vadovas.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismui pateikus savo sprendimą, Regionų administracinis teismas turės atnaujinti bylos nagrinėjimą ir spręsti klausimą dėl baudos įmonei už tariamą tarptautinių sankcijų pažeidimą panaikinimo.

Straipsnį parengė: Vilpra, UAB.

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