Turtingiausias žmogus pasaulyje: viskas prasidėjo nuo Velykų kiaušinių

Spaudoje jis buvo vadinamas ir beprotišku genijumi, ir didžiausiu „Twitter“ troliu. Jis žinomas tiek dėl savo didingų ambicijų, tiek dėl nereikšmingų kovų ar rimtesnių ieškinių dėl rasizmo ar žmonių klaidinimo, rašoma BBC.

Tai – Elonas Muskas, tris kartus išsiskyręs (du kartus – su ta pačia moterimi), savo sūnų pavadinęs X Æ A–12 ir vien šiemet praradęs virš 100 mlrd. dolerių, bet vis tiek išlikęs turtingiausiu pasaulio žmogumi. O kiek jis uždirba per 1 minutę?

Elono Musko vaikystė ir šeima

E. Muskas gimė 1971 m. Pretorijoje, Pietų Afrikos Respublikoje, ir jau nuo 12 metų kartu su broliu ėjo nuo durų iki durų pardavinėdamas namuose gamintus šokoladinius Velykų kiaušinius.

Pasak BBC, savo vaikystę jis apibūdino kaip sunkią, nes ją paveikė tėvų skyrybos, patyčios mokykloje ir Aspergerio sindromas, dėl kurio E. Muskas sunkiai suvokė socialinius ženklus.

Sulaukęs 17 metų, pasitaikius pirmai progai, jis išvyko iš namų į koledžą, persikėlė į Kanadą, o vėliau į Jungtines Amerikos Valstijas (JAV), kur Pensilvanijos universitete įgijo du – ekonomikos ir fizikos – bakalauro laipsnius.

Jo pirmoji žmona, rašytoja Justine Wilson, su kuria jis susipažino koledže ir susituokė 2000 m., rašė, kad dar prieš uždirbdamas milijonus E. Muskas nepriėmė „ne“ kaip atsakymo, save laikė „alfa“, jam patiko konkuruoti, dominuoti, dėl ko jam ir sekėsi versle.

Žurnalas „People“ skelbia, kad šiuo metu E. Muskas yra 14 vaikų tėvas. Pirmų 6 vaikų jis susilaukė su minėta buvusia žmona, kitų trijų – su buvusia drauge dainininkė Grimes.

Dar keturių vaikų E. Muskas susilaukė su savo įmonės „Neuralink“ projektų vadove Shivon Zilis ir dar vieno su rašytoja Ashley St. Clair.

Kaip Elonas Muskas sukūrė savo turtus?

Dar vaikystėje E. Muskui patiko skaityti mokslinę fantastiką ir eksperimentuoti su kompiuteriais. 1983 m., vos būdamas 12 metų, jis pradėjo programuoti ir sukūrė vaizdo žaidimą „Blastar“, rašoma „Yahoo finance“.

Žaidime reikėjo valdyti kosminius laivus ir plaukti per pavojingą erdvę, pilną ateivių, vandenilinių bombų ir pan. Už žaidimą jis gavo 500 JAV dolerių (apie 440 eurų).

Portale „Newsweek“ skelbiama, kad E. Musko kelionė į turtus prasidėjo nuo dalyvavimo programinės įrangos ir internetinių mokėjimų platformų kūrimo.

Jis buvo vienas iš programinės įrangos bendrovės „Zip2“, kuri padėjo laikraščiams kurti internetinius miestų gidus, įkūrėjų.

1999 m. įmonė buvo parduota „Compaq“ už 307 mln. JAV dolerių (270 mln. eurų). Taigi E. Muskas tapo multimilijonieriumi būdamas vos 20-ties.

Elono Musko valdomos įmonės

Vėliau E. Muskas prisidėjo prie internetinių mokėjimų portalo „X.com“ kūrimo, kuris vėliau tapo „PayPal“ ir 2002 m. jį „eBay“ įsigijo už 1,5 mlrd. JAV dolerių (1,3 mlrd. eurų).

Turėdamas šį kapitalą, E. Muskas įkūrė arba investavo į kelias garsias bendroves:

į „SpaceX“ (įkurta 2002 m.) – privačią aerokosminę bendrovę, kurią siekė paversti ekonomiškai efektyvia „Nasa“ alternatyva;

į „Tesla“ – elektrinių transporto priemonių milžinę, prie kurios prisijungė 2004 m. kaip investuotojas, o 2008 m. tapo generaliniu direktoriumi;

į „Neuralink“ – neurotechnologijų bendrovę, kuri siekia suteikti galimybę, pvz., paralyžiuotiems žmonėms, įrenginius valdyti vien mintimis;

į „The Boring Company“ – tunelių statybos įmonę, siekiančią iš esmės pakeisti miesto transportą;

į socialinį tinklą „Twitter“, kurį įsigijo 2022 m. ir pervadino „X“.

Taigi jo turtas visų pirma kyla iš „Tesla“ ir „SpaceX“ akcijų, kurių vertė per visus tuos metus buvo milžiniška.

Kiek Elonas Muskusas uždirba per minutę?

Anot „Newsweek“, E. Muskas yra pirmasis asmuo, kurio grynoji vertė viršijo 400 mlrd. JAV dolerių (351,7 mlrd. eurų).

Tačiau ši suma jau sumažėjo, kadangi jo turtas yra labai nepastovus ir svyruoja priklausomai nuo „Tesla“ akcijų kainos.

Be to, E. Muskas negauna įprasto atlyginimo iš „Tesla“. Vietoje to jis gauna kompensaciją, pagrįstą akcijų pasirinkimo sandoriais, susietais su „Tesla“ rinkos kapitalo rodikliais.

Pasak „Business Insider“, 2021 m. tokia struktūra leido jam per vieną dieną uždirbti apie 36 mlrd. JAV dolerių (31,6 mlrd. eurų). Per 1 minutę tai būtų 25 mln. JAV dolerių (22 mln. eurų).

Taigi E. Musko dienos uždarbis, nors ir kintantis, išlieka vienas didžiausių iš visų generalinių direktorių.

Neįprastas Elono Musko charakteris ir mąstymas

BBC portalas primena, kad 2015 m. išleistoje biografijoje autorė Ashlee Vance E. Muską apibūdino kaip „konfrontuojantį žinovą“, turintį „didžiulį ego“, tačiau „nerangų šokėją“ ir „nedrąsiai kalbantį viešai“.

„Aš niekada nesu įsitikinęs, kad jis žino, ką norės daryti rytoj. Jis labai stipriai pasikliauna instinktu“, – apie plačius E. Musko pomėgius sako žurnalistas Chrisas Stokel–Walkeris.

„Elonas įsitraukia į dalykus tik tada, jei mano, kad jie dėl kokių nors priežasčių yra labai svarbūs... visuomenės ar žmonijos labui“, – sako jo draugas ir „Tesla“ investuotojas Rossas Gerberis.

Pats E. Muskas yra sakęs, kad dirba ne vien dėl pinigų. Jis atvirai kalba apie grėsmingą gyventojų skaičiaus mažėjimą, kuris neva kelia didesnį pavojų civilizacijai nei klimato kaita.

Tai dar labiau atkreipė dėmesį į 14 E. Musko vaikų, kurių jis susilaukė su skirtingomis moterimis, davė ekscentriškus vardus ir netgi vieną iš vaikų laiko mirusiu dėl lyties pakeitimo.

„Jei išvardytumėte mano nuodėmes, skambėčiau kaip blogiausias žmogus Žemėje. Bet jei jas sugretintumėte su dalykais, kuriuos padariau teisingai, viskas būtų daug prasmingiau“, – 2022 m. interviu TED sakė E. Muskas.

Kiek dėl D. Trumpo smuko E. Musko turtas?

E. Musko turtas ėmė sparčiai smukti po to, kai jis ėmė viešai remti prieštaringai vertinamą Donaldą Trumpą. O pastarajam paskelbus didelius muitus pasaulinės akcijų rinkos sukruto, rašo portalas „The Guardian“.

Vos per dvi dienas 500 turtingiausių pasaulio žmonių bendrai prarado 536 mlrd. JAV dolerių (471,3 mlrd. eurų).

Didžiausią smūgį patyrė E. Muskas, kai krentant „Tesla“ akcijoms jo vertingiausiu turtu tapo „SpaceX“.

Iš viso šiemet E. Musko turtas sumažėjo apie 130 mlrd. JAV dolerių (114 mlrd. eurų), tačiau jis vis dar išlieka turtingiausiu pasaulio žmogumi, kurio grynoji vertė siekia 302 mlrd. JAV dolerių (265,6 mlrd. eurų).

Kas E. Musko laukia ateityje? Nors „Tesla“ susiduria su didėjančia konkurencija elektromobilių sektoriuje, „SpaceX“ dominavimas komercinėje kosmoso pramonėje ir toliau auga.

O ankstyvojoje stadijoje esantys „Neuralink“ ir „The Boring Company“ ateityje gali tik padidinti E. Musko turtus, nurodoma svetainėje „Newsweek“.