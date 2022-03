Turtingiausias Rusijos žmogus, Putino oligarchas, kuriam sankcijos netaikomos: Vladimiras Potaninas

V. Potaninas buvo įtrauktas į liūdnai pagarsėjusį 2018 m. „Putino sąrašą“, kuriame buvo išvardyti su Vladimiru Putinu susiję žinomi Rusijos politiniai veikėjai ir oligarchai, rašo „Business Insider“.

Tačiau, nepaisant to, kad V. Potanino ir V. Putino ryšiai tęsiasi daugiau nei du dešimtmečius, šis milijardierius nėra įtrauktas į vis didėjantį Rusijos oligarchų, kuriems Vakarai taiko sankcijas, sąrašą.

Sunkiai suvokiamas oligarcho turtas

58 metų V. Potaninas yra didžiausios pasaulyje nikelio gamybos bendrovės „Nornickel“ pagrindinis akcininkas ir generalinis direktorius, rašo „Business Insider“.

Naujienų agentūros „Reuters“ duomenimis, V. Potaninui priklauso 34,6 proc. „Nornickel“ akcijų. Ji yra viena didžiausių baterijoms skirto nikelio ir paladžio tiekėja pasaulyje – jos pagamintas nikelis sudaro 15–20 proc. pasaulio rinkos, o paladis – 40 proc. Pasak „Bloomberg“, 2021 m. bendrovė gavo daugiau nei 16 mlrd. eurų pajamų.

Milijardierius 1990 m. įkūrė įmonių grupę „Interros“, turinčią akcijų kasybos, energetikos ir nekilnojamojo turto pramonės šakose. 2002 m. buvo įkurta „Open Investments“ įmonė, priklausanti šiai įmonių grupei.

„Open Investments“ rinkos vertė 2018 m. pasiekė aukščiausią lygį – 4,6 mlrd. eurų, nurodoma bendrovės interneto svetainėje. V. Potaninas 2010 m. pardavė savo turimas šios bendrovės akcijas.

Kita milijardieriaus kontroliuojama įmonė – Rusijos farmacijos bendrovė „Petrovax“, kuri 2020 m. sukūrė vaistą, pavadintą „Polioksidonium“, rašo „Bloomberg“.

Rusijos verslininkas taip pat turi nemažą nekilnojamojo turto portfelį. Pranešama, kad jam priklauso biurų patalpos ir viešbučiai Maskvoje, nemažai žemės centrinėje Rusijoje ir užmiesčio klubas Maskvos regione.

Skolino už nikelio įmonės akcijas

V. Potaninas yra diplomato ir gydytojos sūnus. Jis studijavo tarptautinius santykius ir aštuonerius metus dirbo Sovietų Sąjungos užsienio prekybos ministerijoje.

Būdamas 30 metų, susipažino su Michailu Prochorovu, kuris vėliau tapo verslo partneriu. Kartu su juo V. Potaninas įkūrė Tarptautinę finansų ir investicijų bendrovę, o vėliau – banką „Onexim“, kuris tuo metu tapo didžiausiu privačiu Rusijos banku. Po dvejų metų V. Potaninas tapo šio banko prezidentu.

Jis buvo vienas iš oligarchų, kurie 1996 m. padėjo perrinkti Borisą Jelciną Rusijos prezidentu. Nuo 1996 m. rugpjūčio mėn. iki 1997 m. kovo mėn. V. Potaninas dirbo pirmuoju ministro pirmininko pavaduotoju ir buvo atsakingas už energetiką ir ekonomiką.

Dirbdamas Užsienio prekybos ministerijoje, V. Potaninas parengė „paskolos už akcijas“ programą, kuri vėliau tapo daugelio oligarchų turto šaltiniu.

Pagal šią programą XX a. dešimtajame dešimtmetyje turtingi verslininkai ir bankai skolino pinigus Rusijos vyriausybei mainais į šalies gamtinių išteklių bendrovių akcijas. Vyriausybė dažnai negalėjo grąžinti šių paskolų, todėl daugelis gamtinių išteklių bendrovių liko turtingų asmenų rankose.

Būtent pagal šią programą V. Potaninas įsigijo „Nornickel“ akcijų ir tapo turtingiausiu to meto Rusijos žmogumi.

„Paskolos už akcijas“ programa sukūrė daugelį šiandieninių turtingiausių Rusijos oligarchų, įskaitant Romaną Abramovičių, kurio turto vertė siekia 12,6 mlrd. eurų. Jis taip pat turi „Nornickel“ akcijų, o į Vakarų sankcijų sąrašus yra įtrauktas.

V. Potaninas taip pat ne kartą buvo susitikęs su Dmitrijumi Medvedevu, 2008–2012 m. Rusijos prezidentu, kuris vėliau rėmė V. Putiną jo perrinkimo kampanijoje ir nuo 2012-ųjų iki 2020-ųjų ėjo ministro pirmininko pareigas.

V. Potaninas buvo vienas iš kelių Rusijos milijardierių, padėjusių finansuoti 2014 m. Sočio olimpines žaidynes. Jis investavo 2,3 mlrd. eurų į slidinėjimo kurortą ir kitus objektus, rašė „Forbes“.

Oligarchas Sočyje pastatė slidinėjimo kurortą su beveik 50 mylių trasų, laisvojo stiliaus slidinėjimo centrą, snieglenčių parką, vieną iš dviejų olimpinių kaimelių ir Rusijos olimpinį universitetą.

Pomėgiai kainuoja

2008 m. V. Potaninas įsigijo 75 m ilgio jachtą „Anastasia“, kurią 2018-aisiais pardavė už 75 mln. eurų. Pirmą kartą jachta buvo pateikta rinkai prieš 6 metus už 125 mln. eurų.

Vėliau įsigijo dar dvi jachtas – „Nirvaną“ ir „Barbarą“. Beveik 90 m ilgio „Barbaros“ kaina siekė 165 mln. eurų.

Kitas milijardieriaus pomėgis – ledo ritulys. Interviu „Financial Times“ 2018 m. V. Potaninas sakė, kad jį žaidžia bent du kartus per savaitę, kartais ir su V. Putinu. Be to, turi savo privačią čiuožyklą.

Beje, paklaustas, kas geriau žaidžia – jis ar V. Putinas, V. Potatinas atsakė lakoniškai: „Aš esu jaunesnis“.

Oligarchas 30 metų buvo vedęs Nataliją Potaniną. Jie išsiskyrė 2014 m. Dėl turto pasidalijimo kilo ginčų – leidiniui „Business Insider“ 2014 m. N. Potanina kalbėjo, kad sieks 6,8 mlrd. eurų – pusės V. Potanino tuo metu turėto turto.

Vėliau Rusijos teisinės informacijos agentūra pranešė, kad ji gavo 6,1 mln. JAV dolerių už savo dalį nekilnojamo turto, kurį V. Potaninas iš jos išsipirko. Tais pačiais metais milijardierius vedė antrąją žmoną – Jekateriną.

Su N. Potanina milijardierius susilaukė 3 vaikų. Savo dukros Anastasijos vestuvėms 2018 m., oligarchas išleido 9 mln. eurų. Jos vyko prabangiame viešbutyje Prancūzijoje.