Turizmo ekspertai įvardijo penkias šalis, kuriose kyla didžiausia rizika būti apgautiems

Turkija

Penktąją šio sąrašo eilutę užimė Turkija – Europos turistų pamėgta šalis, kurioje internetinių sukčių skaičius yra didžiausias pasaulyje. Planuojantiems kelionę į Anatoliją rekomenduojama skrydžius ir laisvalaikio pramogas rezervuoti patikimose svetainėse, nes Turkijoje kredito kortelių klonavimas ir duomenų vagystės, palyginti su kitomis Europos ar Azijos šalimis, yra daug dažnesni.

Turkijoje 2021-aisiais užregistruota 1,939 mln. sukčiavimo atvejų, arba 23 atvejai tūkstančiui gyventojų, tačiau tyrimo autoriai pažymi, kad tai – tik kibernetiniai nusikaltimai. Deja, Turkijoje fiksuojama daug pranešimų ir apie kitokio pobūdžio sukčiavimą, pavyzdžiui, apie draugiškus parduotuvių savininkus, maloniai siūlančius „nemokamus“ pavyzdžius, už kuriuos vėliau tenka pakloti nemažai pinigų, ir taksi vairuotojus, taikančius išpūstus įkainius.

REKLAMA

Rusija

Nors vargiai tikėtina, kad dėl agresijos prieš Ukrainą atvykstantis turizmas Rusijoje artimiausiu metu atsigautų, ši per du žemynus nusidriekusi milžiniška šalis, seniai žavinti lankytojus meno paveldu, yra ketvirta šiame juodajame reitinge.

Rusijoje pernai tūkstančiui gyventojų teko 37 sukčiavimo atvejai, nuo jų nukentėjo 5,33 mln. pasiskundusių užsieniečių, daugiausia amerikiečių. Populiariausios sukčiavimo schemos Rusijoje yra internetinės pažintys, netikri policijos pareigūnai ir nelicencijuoti kelionių organizatoriai.

REKLAMA

REKLAMA

Meksika

Turistų bene labiausiai Amerikos žemynuose pamėgta Meksika užima trečiąją šio nepageidaujamo sąrašo eilutę. Nepaisant vyriausybės pažado aktyviau kovoti su nusikalstamumu, per trumpą trejų metų laikotarpį turistų apgavysčių atvejų šioje nuostabiais paplūdimiais garsėjančioje šalyje padaugėjo daugiau kaip tris kartus, o dėl žalos reputacijai labiausiai kaltos netikrus atostogų paketus siūlančios turizmo agentūros-vaiduoklės.

Pernai sukčiai Meksikoje apgavo 5,5 mln. žmonių – 42,7 atvejo tūkstančiui gyventojų.

Indija

Antroje vietoje esančioje Indijoje praėjusiais metais užregistruota 120 mln. sukčiavimo atvejų, tačiau tai, atsižvelgiant į tai, kad ji valstybė pagal gyventojų skaičių pasaulyje menkai nusileidžia tik Kinijai, sukčiavimo rodiklis tūkstančiui gyventojų sudaro tik 87. Populiariausios sukčiavimo schemos – neegzistuojančių arba neatitinkančių kainų paslaugų siūlymai internetu, per brangūs taksi arba viešbučių pakeitimai.

Be to, užsieniečiai neturėtų itin budrūs vykdami per konfliktų paženklintas teritorijas (pavyzdžiui, per pasienio su Pakistanu teritorijas), ypač didelis pavojus gali kilti moterims, jei jos keliauja vienos.

REKLAMA

REKLAMA

Brazilija

Su dideliu atotrūkiu „sukčių karalystės“ titulą pelnė Brazilija – 125,4 mln. sukčiavimo atvejų, arba 590 atvejų tūkstančiui gyventojų, 2021 metais.

Didžiausia valstybė Pietų Amerikoje turi 4650 mylių pakrantės ir daugybę neįtikėtinų tyrinėjimams atokių vietų, tačiau keliones po šią šalį reikia iš anksto kruopščiai suplanuoti ir geriau pažinti Brazilijos kultūrą bei jos gyventojų mentalitetą.

Brazilijoje turistai gali būti apgauti dėl bet ko. Be to, didžiulį susirūpinimą tebekelia plėšimai ir smurtas.