Turite skolų? Joms apmokėti savivaldybės skiria beveik 9 tūkst. eurų

Portalo tv3.lt skaitytojas Ramūnas pasakojo, kad turi skolų, todėl tikisi savivaldybės pagalbos.

„Skolos susikaupė, nes neapmokėjau būsto komunalinių išlaidų sąskaitų. Esu skolingas šilumos, vandens tiekėjams, namo administratoriui.

Norėčiau skolas grąžinti, tačiau algos tam neužtenka. Ar galiu prašyti pašalpos, kuri padengtų mano skolas?“ – klausė vyras.

Jis tikino, kad savivaldybės skiria vienkartines pašalpas.

„Taigi gal galėtų man ją skirti, kad apmokėčiau skolas“, – vylėsi vyras.

Skiria beveik 9 tūkst. eurų

Didžiųjų miestų savivaldybės tikino, kad gyventojai patiriantys finansinių sunkumų gali kreiptis dėl vienkartinės pašalpos. Ji gali būti skiriama ir skoloms apmokėti.

Klaipėdos miesto savivaldybės Socialinių išmokų skyriaus vedėja Regina Grabauskė komentavo, kad gyventojai gali kreiptis dėl Materialinės paramos, kuri apima įvairias rūšis (vienkartinė, tikslinė, periodinė, sąlyginė ir kt.), dydžius, kreipimosi, skyrimo ir mokėjimo (teikimo) tvarką.

Ji atkreipė dėmesį, kad piniginė parama yra reglamentuojama pagal materialinės paramos tvarkos aprašą.

„Šis aprašas numato 15 paramos rūšių, viena iš jų – Materialinė parama skoloms už komunalines ir telekomunikacines paslaugas apmokėti (paramos dydis – iki 8,8 tūkst. eurų.).

Parama teikiama vieną kartą, tiesiogiai pervedant paslaugų teikėjams. Ši parama gali būti skiriama Klaipėdos miesto gyventojams įvertinus jų gaunamas pajamas, turimą turtą ir (ar) kitas aplinkybes“, – sakė R. Grabauskė.

Anot jos, gyventojai norintys sužinoti turėtų kreiptis į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės gerovės departamento Socialinių išmokų skyrių. Taip pat išankstinė registracija vykdoma ir išsamesnė informacija teikiama telefonu (0 46) 41 08 40.

Vilniečiams skiria mažiau pinigų

Vilniaus miesto savivaldybė irgi komentavo, kad vilniečiams, patekusiems į sunkią materialinę padėtį, Vilniaus miesto savivaldybė yra numačiusi piniginės paramos priemones – vienkartines, tikslines, sąlygines ir periodines pašalpas.

„Įsiskolinimui už būsto komunalines paslaugas ar būsto nuomą padengti vieną kartą per metus gali būti skiriama iki 1375 eurų dydžio tikslinė pašalpa. Šios pašalpos skiriamos individualiu atveju, vertinant asmens ar šeimos vidutines mėnesio pajamas – kai vieno gyvenančio asmens vidutinės pajamos per mėnesį neviršija 704 eurų arba kai kiekvienam iš bendrai gyvenančių asmenų tenkančios pajamos per mėnesį neviršija 616 eurų.

Asmenys turi atitikti ir kitas sąlygas: su paslaugų teikėjais sudaryta sutartis dėl skolos mokėjimo dalimis, priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl skolų priteisimo ir pan. Skyrus tikslinę pašalpą, lėšos pervedamos tiesiogiai paslaugų, už kurias susidarė įsiskolinimas, tiekėjui“, – komentavo savivaldybė.

Pašalpą skiria, tačiau sumos neatskleidė

Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Erika Kačiulienė tai papt tikino, kad kauniečiams piniginė socialinė parama įstatymų nenustatytais atvejais (vienkartinės, tikslinės, sąlyginės pašalpos) skiriama, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos įstatymų nenustatytais atvejais skyrimo tvarkos aprašu.

Specialistė atkreipė dėmesį, kad pašalpą gali gauti ir skolininkai, tačiau jos sumos neatskleidė.

„Apraše numatyti socialinės paramos teikimo atvejai ir kriterijai, kuriuos turi atitikti asmenys, siekiantys tokią socialinę paramą gauti.

Šiuo aprašu užtikrinama, kad socialinę paramą galėtų gauti labiausiai pažeidžiamos Kauno miesto gyventojų grupės: neįgalieji, asmenys dėl sunkios ligos, šalpos senatvės pensininkai, asmenys, grįžę iš įkalinimo vietų, asmenims, turintiems būsto išlaikymo skolų, bei gaisro atveju. Socialinė parama skiriama tik tuomet, jeigu asmenys atitinka apraše nustatytas sąlygas tokiai paramai gauti“, – komentavo savivaldybės atstovė.