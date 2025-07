Turite pinigų banke? Visų neatiduos, net jei nieko blogo nepadarėte

Lietuvoje veikiančios finansų įstaigos taiko skirtingus ribojimus, kiek klientams atiduoti jų pačių pinigų per vieną dieną ar mėnesį. Be to, viršijus nemokamai išgryninamą sumą, bankui reikia sumokėti, kad jis atiduotų pinigus.

Tačiau kodėl bankai klientams neatiduoda visų jų pinigų iš karto? Ir kiek apmokestina pinigų atsiėmimą?

Atiduodamą sumą mažina, o mokestį – didina

„Swedbank“ taiko mėnesinį limitą, kiek savo pinigų klientai gali išsiimti iš bankomato.

Bendra leistina grynųjų pinigų išėmimo operacijoms bankomatuose suma (bendras limitas visoms to paties kliento sąskaitoms ir kortelėms) yra 10 tūkst. eurų.

Tačiau nuo lapkričio 1 d. ji bus sumažinta iki 7,5 tūkst. eurų.

„Periodiškai peržiūrime ir atnaujiname teikiamas paslaugas ir jų sąlygas atsižvelgdami į kintančius klientų poreikius. Pastaraisiais metais pastebime suaktyvėjusius sukčiavimo atvejus, kai iš gyventojų išviliojami grynieji pinigai, todėl atnaujiname procesus, kaip klientai galės nusistatyti norimą didesnį mėnesio išgryninimo limitą“, – komentavo bankas. Pasak jo atstovų, prireikus šį limitą galima laikinai padidinti (iki 15 tūkst. eurų) interneto banke, telefonu arba mobiliojoje programėlėje. Toks padidinimas galiotų iki kalendorinio mėnesio pabaigos, vėliau butų atstatytas į 7,5 tūkst. eurų.

Bankas skaičiuoja, kad daugiau nei 90 proc. atvejų, kai klientams prireikia išgryninti didesnę už standartinį limitą sumą, tai būna vienkartinis poreikis.

Viršijus grynųjų pinigų išėmimo nemokamai limitą „Swedbank“ dabar taiko 0,5 proc. (mažiausiai 0,5 euro) dydžio mokestį. Nuo lapkričio bankas jį padidins du kartus – iki 1 proc. (mažiausiai 1 euro).

Taigi, išnaudojus nemokamai atsiimamų pinigų limitą, išsigryninat papildomus 10 tūkst. eurų kainuos ne 50 eurų, o 100 eurų. Vis dėlto šio banko taikomas mokestis pinigų atsiėmimui nėra didžiausias.

Norint daugiau pinigų reikia kreiptis į banką

SEB bankas informavo, kad jame yra standartinis grynųjų pinigų paėmimo paros limitas (ne mėnesio).

Standartinis didžiausias paros limitas debeto kortelėms yra iki 15 tūkst. eurų.

Esą pats klientas savo interneto banke gali koreguoti grynųjų pinigų paėmimo paros limitą (standartinio limito ribose) nuo 1 euro iki 15 tūkst. eurų debeto kortelėms.

„Klientas, norėdamas gauti nestandartinį, t. y. didesnį nei 15 tūkst. eurų, pinigų paėmimo paros limitą, turi kreiptis į banką“, – paaiškino SEB bankas.

Jis taiko 2 proc. (mažiausiai 1 euro) įkainį debeto kortele pasiimant grynuosius tais atvejais, kai klientas nesinaudoja paslaugų planu arba viršija paslaugų plano suteikiamą nemokamą grynųjų pinigų paėmimo limitą.

Pavyzdžiui, jeigu žmogus jau išsiėmė tiek, kiek leidžiama išsiimti nemokamai, tuomet, norėdamas atsiimti savo 10 tūkst. eurų, bankui turės sumokėti 200 eurų.

Mažiausias mokestis gali būti ir 3,5 euro

„Luminor“ banko Kasdienės bankininkystės vadovė Aušrinė Mincienė informavo, kad kiekvienas jos atstovaujamo banko produktas turi standartinius operacijų limitus.

Standartiniai grynųjų pinigų išėmimo limitai taikomi kalendorinei parai: „Luminor Black“ kortelėms – 3 tūkst. eurų, o „Visa Debit“ kortelėms – 1,5 tūkst. eurų.

Mėnesio limito grynųjų pinigų atsiėmimui šis bankas netaiko.

„Norint išsiimti daugiau grynųjų galima pasididinti operacijų limitus pateikiant paraišką interneto banke. O, kad padidinus limitus klientai jaustųsi saugiau, yra galimybė užsisakyti draudimo paslaugą savo kortelei“, – komentavo A. Mincienė.

Nuosavų pinigų atsiėmimui „Luminor“ bankas taiko mokestį, kurio dydis priklauso nuo turimos kortelės ir bankomato, iš kurio pinigai išimami.

Viršijus neapmokestinamai išimamą sumą, banko mokestis svyruoja nuo 0,5 proc. (mažiausiai 0,4 euro) iki 2 proc. (mažiausiai 3,5 euro).

Taigi atsiimant savo 10 tūkst. eurų šiame banke gali tekti sumokėti 200 eurų.

Pinigų sumą riboja, kad apsaugotų klientus?

„Artea“ banko privačių klientų paslaugų vadovė dr. Dalia Kolmatsui informavo, kad, pasirenkant mokėjimo kortelės paslaugų planą, klientui yra priskiriamas standartinis limitas, kuris dažniausiai siekia 1 tūkst. eurų.

„Tačiau svarbu žinoti, kad šį limitą galima nesudėtingai koreguoti pagal savo poreikius – tiek susimažinti, tiek pasididinti. Maksimali leistina suma, kurią grynaisiais gali išsiimti „Artea“ banko klientai, yra 15 tūkst. eurų.

Šie limitai yra tam tikra kliento saugumo sistema – jie sukurti tam, kad, net praradus kortelę ar asmens duomenis, numatyta suma nebūtų viršyta“, – aiškino banko atstovė.

Pasak jos, grynųjų pinigų limitai yra ypač svarbūs vasaros sezonu, kuomet prarandamų kortelių skaičius išauga. Esą tokiu atveju, jei mokėjimo kortelė buvo pasisavinta, sukčiai veikia nedelsiant, dažnai dar nespėjus blokuoti kortelės.

Tai, kokį mokestį „Artea“ bankas nuskaitys viršijus nemokamai išgryninamų pinigų sumą, priklauso nuo pasirinkto mokėjimo kortelės paslaugų plano. Šiuo metu mokestis svyruoja nuo 0,5 proc. iki 2 proc.

Saugoja nuo sukčių ir kitų nusikaltėlių?

„Citadele“ banko klientai per mėnesį grynaisiais gali išsiimti iki 15 tūkst. eurų.

„Prireikus išsiimti didesnę sumą, klientai gali kreiptis į banką individualiam sprendimui – esame pasirengę padėti ir rasti tinkamiausią sprendimą kiekvienai situacijai“, – informavo banko atstovai.

Pasak jų, grynųjų pinigų išėmimo limitai yra taikomi, siekiant užtikrinti saugumą, efektyvumą ir skaidrumą:

„Tokie apribojimai padeda apsaugoti klientus nuo sukčiavimo ir kitų finansinių nusikaltimų, nes mažesni grynųjų pinigų kiekiai sumažina riziką jų praradimo atveju. Taip pat tokiu būdu užtikrinama atitiktis teisės aktams ir priežiūros institucijų reikalavimams, susijusiems su pinigų plovimo prevencija ir šešėlinės ekonomikos mažinimu.“

Viršijus nemokamai išgryninamų pinigų sumą, „Citadele“ taikomas mokestis siekia 2 proc. nuo išgryninamos sumos, bet ne mažiau kaip 2 eurai.

Šis įkainis taikomas visoms kortelėms ir galioja tiek „Citadele“ banko, tiek kitų bankų bankomatuose.

„Revolut“ taiko vienos dienos limitą išgryninamiems pinigams– iki 3 tūkst. eurų. Visiems klientams taikomas 2 proc. mokestis, skaičiuojamas nuo išgryninamų pinigų sumos.