Turintiems būsto paskolas mažės įmokos: skaičiuojama, kas ir kiek sutaupys

Mokantiems paskolas, ar planuojantiems skolintis – geros žinios. Europos centrinis bankas dar ketvirtadaliu procento mažina bazines palūkanų normas, o tai jau vasarą iki maždaug 2 procentų turėtų numušti „Euribor“. Vidutinis namų ūkis su 100 tūkstančių eurų paskola dėl to sutaupys dar 600 eurų per metus, arba 50 eurų per mėnesį.