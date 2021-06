TOP20 Lietuvos įmonių apyvarta pernai mažėjo, tačiau pelnas augo trečdaliu

Kaip teigiama pranešime žiniasklaidai, į pirmą didžiausių įmonių vietą pernai metais įsiveržė 6 proc. augusi „Maxima grupė“ su 4,2 mlrd. eurų pajamų, ir aplenkė antroje vietoje likusią „Orlen Lietuva“, kurios pajamos per pandeminius metus sumažėjo 46 proc. iki 2,5 mlrd. eurų. Trečioje vietoje, kaip ir prieš metus, yra „Maxima LT“, kurios pajamos per metus sumažėjo 1 proc. iki 1,7 mlrd. eurų. Pernai metais iš viso sumažėjo septynių iš dvidešimties didžiausių įmonių pajamos.

Didžiausią pajamų šuolį pernai metais fiksavo komponentus Covid vakcinoms gaminanti „Thermo Fisher Scientific Baltics“, pajamas išauginusi beveik 3 kartus iki 1,3 mlrd. eurų. Ši įmonė taip pat tapo pelningiausia 2020 m. Lietuvos bendrove, uždirbusi 405 mln. Eur pelno (64 proc. daugiau nei 2019 m.). Vis dėlto dvidešimtuke didžiausią pelno šuolį, palyginti su 2019 m., atliko „Iki“ prekybos tinklą valdanti „Palink“, pelno rodiklį išauginusi beveik šešis kartus – nuo 1,8 mln. eurų 2019 m. iki 10,5 mln. eurų pernai metais.

Dvi įmonės iš dvidešimtuko – jau minėta „Orlen Lietuva“ ir „Modus grupė“ – pernai metus baigė nuostolingai. Tuo tarpu „Ignitis“ išlipo iš 2019 m. patirtų nuostolių ir pernai metus baigė pelningai.

„Pandemija privertė verslą prisitaikyti prie ekstremalios situacijos bei pasikeitusio vartotojų elgesio, taip pat spręsti vidinius su pandemija susijusius iššūkius. Pandemijos neapibrėžtumas metų pradžioje privertė visą verslo bendruomenę suklusti ir atidžiau planuoti savo išlaidas.

Ketvirtą ketvirtį iš atskirų ekonomikos sektorių rezultatų buvo aišku, kad pagrindiniai Lietuvos ekonomikos sektoriai išlaikė veiklos apimtis, o didesnė verslo flagmanų dalis grįžo į augimo kelią. Nepaisant bendrai sumažėjusios dvidešimtuko apyvartos, ją lėmė iš esmės keturių įmonių rezultatas – visos kitos bendrovės pademonstravo puikius pandeminių metų rezultatus“, – pranešime ciuojama sako „Scorify“ verslo sprendimų vadovė Jurga Tamašauskaitė.

Dvidešimtuko įmonėse birželio 1 d. duomenimis dirba 41 tūkst. darbuotojų – jų skaičius palyginti su 2019 m. išaugo 4 proc. Daugiausiai naujų darbuotojų įdarbino didžiausią augimą 2020 m. patyrusi „Thermo Fisher Scientific Baltics“ - per metus sukūrė 600 naujų darbo vietų. „Girteka logistics“ per metus įdarbino 300 papildomų darbuotojų. Tačiau darbuotojų skaičius mažėjo didžiuosius maisto prekybos tinklus valdančiose įmonėse.

Didžiausią vidutinį darbo užmokestį šiuo metu moka „Modus grupė“. Sodros duomenimis, jis balandžio mėn. buvo 13,8 tūkst. eurų. Antroje vietoje pagal atlyginimą rikiuojasi „Maxima grupė“ su 5,2 tūkst. Eur vidutiniu atlyginimu bei „SBA Home“ su 4,5 tūkst. eurų atlygiu.

Didžiausias atlyginimų šuolis per metus fiksuotas įmonėje „SBA Home“, kurios mokami atlyginimai per metus išaugo beveik 3 kartus. Po 25 proc. per metus augo AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ bei „VIada LT“ vidutiniai darbo užmokesčiai.