Tomas Okmanas pasitrauks iš „Artea“ stebėtojų tarybos

Nepriklausomo stebėtojų tarybos nario pareigas jis paliks lapkričio 18-ąją, trečiadienį per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė „Artea“.
Jis teigia nusprendęs trauktis Europos Centriniam Bankui leidus stebėtojų taryboje dirbti kitam banko akcininkės „Tesonet“ atstovui – grupės investicijų vadovei Eglei Eidimtaitei.
„Tesonet“ dalyvaus banko gyvenime dar aktyviau ir su nauja energija. Jaučiu, kad atėjo tinkamas metas (...) man užleisti vietą naujam nariu“, – pranešime sakė T. Okmanas.
Jis banko stebėtojų taryboje dirbo nuo 2023-ųjų vasario 2 dienos.
„Artea“ stebėtojų tarybai vadovauja Valdas Vitkauskas, joje taip pat dirba Gintaras Kateiva, Darius Šulnis, Ulrikas Lackschewitzas, Mindaugas Raila, Monika Nachyla ir Johnas Michaelas Denhofas.
„Tesonet“ grupė valdo 5,4 proc. banko akcijų.
Kaip rašė BNS, „Tesonet“ holdingo įmonė „Tesonet Global“ siekia padidinti banko akcijų paketą iki 31,68 proc. iš investicijų bendrovės „Willgrow“, turto valdymo įmonės „Invalda INVL“ bei kelių privačių akcininkų įsigyjant dar apie 24 proc. akcijų.