To dar negirdėjote: virš tūkstančio traktorių kaukia vienu geležinio vilko balsu

Tokį šou žada sostinėje protestuojantys ūkininkai.

Nuo pirmadienio jie rinkosi iš visos Lietuvos ir jau antra diena rengia įvairias akcijas kone nuo pat katedros aikštės ir Gedimino kalno papėdės iki Seimo kitame Gedimino prospekto gale.

Viena iš tokių akcijų – atrakcijų yra sutartinis pypinimas traktorių garso signalais. Skaičiuojama, kad proteste dalyvauja per 1,3 tūkst. traktorių, dėl to garsas turėtų būti išties įspūdingas.

Vėliau ūkininkai žada surengti ir diskoteką vilniečiams.

Protestuoja jau antra diena

Trečiadienį ūkininkų protesto organizatoriai prieš Vyriausybę pastatė sceną, ant jos kabo du plakatai su užrašais „Mes sakome gana“, „Lietuva, tavo kaimas miršta“ ir pan. Scenoje vienas po kito kalbas sakė žemdirbių atstovai.

„Mes sakome gana, gana politikos, nukreiptos prieš žemės ūkį, gana dezinformacijos, gana purvo ant žemės ūkio ir mes nuo savo reikalavimų nesitraukiame. Lauksime valdžios sprendimų, su jūsų palaikymu ir jėga bandysime pasiekti teisingiausių sprendimų žemės ūkiui“, – į susirinkusius kreipėsi protesto iniciatorės Žemės ūkio tarybos pirmininkas Ignas Hofmanas.

„Ką gali žinoti, galbūt Vilniuje teks būti ilgiau, o galbūt teks ir sugrįžti“, – kalbėjo jis.

Ūkininkų atstovai vienas po kito lipo į sceną ir išsakė savo poziciją apie padidintą suskystintų naftos dujų akcizą, reikalavimus dėl daugiamečių pievų atstatymo, ragino spręsti pieno krizę ir grąžinti ankstesnę naudojimosi dyzelinu tvarką.

Be to, kalbėtojai atkreipė dėmesį į rusiškų grūdų eksportą per Lietuvą, kurio dalis esą lieka mūsų šalyje. Su ūkininkais protestavo ir miškininkai, kurie nesutiko, kad saugomų teritorijų plotai būtų plečiami miško savininkų sąskaita.

Tačiau ūkininkai dėkojo Vilniaus miesto gyventojams ir 18 val. jiems pažadėjo diskoteką, įjungdami traktorių švyturėlius.

Daugiausiai kritikos sulaukė žemės ūkio ministras. Ūkininkai ragino jį trauktis iš pareigų.

„Kiekvienas turėtų dirbti savo darbą, o jeigu jo nemoti gerai atlikti, geriausiai būtų pasitraukti“, – sakė ūkininkai.

O nuo scenos rodant vaizdo įrašą, kaip 2023 metų pradžioje žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas kalba apie žemdirbių problemas, protestuotojai jį „nubaubė“.

Pasirodė ir ministras

Proteste pasirodžiusį K. Navicką protestuotojai pasitiko šūksniais „Gėda!“ ir reikalavimais trauktis iš pareigų

Tuo metu į ūkininkų klausimus atsakyti atvykęs K. Navickas buvo protestuotojų pasitiktas švilpimais, skandavimais „Gėda!“, raginimais palikti ministro postą.

Pirmiausia ministras sulaukė klausimo, kada pasitrauks iš užimamų pareigų.

„Baigsiu darbus ir išeisiu“, – nuo protesto scenos kalbėjo K. Navickas.

„Daugelį dalykų tikrai paveldėjau arba atėjo su ES politikos pokyčiais“, – teigė ministras. Dažnai po jo pasisakymų protestuotojai reaguodavo gausiu švilpimu.

Klausimų ministras sulaukė dėl daugiamečių pievų, ūkininkai jį kritikavo dėl įpareigojimo jas atstatyti. K. Navicko nuo scenos buvo klausiama, ar bus atšauktas sprendimas pievas atkurti.

Briuselyje su eurokomisaru šią problemą antradienį aptaręs K. Navickas patikino, jog artėjama prie Lietuvos ūkininkams palankaus sprendimo.

„Kitą savaitę gausime įvertinimą, manau, kad sprendimas bus. Puikia suprantu ir nenoriu įteigti, kad ūkininkai ar biurokratai padarė klaidas“, – teigė K. Navickas.

„Rasime sprendimą, panašu, kad rasime, kada bus atšauktas tas reikalavimas atstatyti daugiametes pievas. Kol nėra, yra taip, kaip yra“, – sakė jis.

Protestuotojai, siekdami išreikšti savo nepasitenkinimą ministro vykdoma politika, jam įteikė makaronų.