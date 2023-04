„Tesla“ pardavimai pirmąjį ketvirtį išaugo 36 proc.

Pasak gamintojos, nuo sausio iki kovo visame pasaulyje ji klientams pristatė 422 875 transporto priemones.

Prieš metus šis rodiklis buvo kiek daugiau nei 310 tūkst. vienetų.

Visgi „FactSet“ duomenimis, prieaugis nepateisino analitikų prognozių, kurios buvo 432 tūkst. per ketvirtį parduotų transporto priemonių.

Pirmojo ketvirčio pardavimai bendrovei buvo rekordiniai.

Kovo pradžioje „Tesla“ savo brangesnių modelių S ir X kainas sumažino 5–10 tūkst. JAV dolerių.

Sausio mėnesį ji sumažino kelių elektromobilių modelių kainas, todėl kai kuriuos jų pirkėjai galėjo įsigyti pasinaudodami valstybės pasiūlyta 7,5 tūkst. JAV dolerių mokesčių lengvata.

Kai kurių modelio Y versijų kainos buvo sumažintos beveik 20 proc., o „Model 3“ bazinė kaina buvo sumažinta 6 procentais.

Regis, kainų mažinimas padidino paklausą, nepaisant didėjančių palūkanų normų, skirtų ekonomikai sulėtinti ir infliacijai pažaboti.

Nuo praėjusių metų kovo mėnesio, kai JAV centrinis bankas pradėjo kelti palūkanų normas, vidutinė paskola naujai transporto priemonei pabrango 4,5–7 procentais.

Analitikai stebi, ar kainų kritimas sumažins bendrovės pelną ir maržą, tenkančią vienai transporto priemonei.

Teksase įsikūrusi bendrovė pranešė, kad pirmąjį ketvirtį pardavė 412 180 „Model Y“ ir „Model 3“ modelių, arba beveik 40 proc. daugiau nei 295 324 vienetus prieš metus.

Visgi senstančio didelio visureigio „Model X“ ir didelio sedano „Model S“ pardavimai sumažėjo beveik 38 proc. iki 10 695.

Gamintojai sumažinus kainas, kai kurie analitikai prognozavo, kad paklausa sulėtės.

Kiti teigė, kad bendrovė naudojasi didesne pelno marža, siekdama išplėšti rinkos dalį iš naujų įmonių ir garsių automobilių gamintojų, kurios spartina elektromobilių pardavimus.

Kai kurie analitikai prognozavo didelį kainų karą, kuris, regis, dar neprasidėjo, bent jau JAV.

„Tesla“ pardavimų augimo tempas, nors ir įspūdingas, buvo mažesnis už tempą, kurio reikia norint pasiekti bendrovės įsipareigojimą artimiausioje ateityje padidinti tiekimą maždaug 50 proc. per metus.

Be to, „Tesla“ pagamino daugiau transporto priemonių nei pardavė per pirmąjį ketvirtį (440 808), paspartinusi gamybą naujose gamyklose netoli Ostino, Berlyno ir Šanchajaus.