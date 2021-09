„Tesla“ laužo standartus: nori, kad stiklą valytų lazeris, o ne valytuvai

Šviesti lazeriu į stiklą, už kurio sėdi žmonės, atrodo prasta mintis. Ypač kai vienas iš tų žmonių valdo greitai važiuojantį automobilį. Tačiau kontroliuojami ir pakankamai silpni lazerio impulsai neturėtų pasiekti automobilyje sėdinčių žmonių. „Tesla Cybertruck“ prototipas neturėjo jokių valytuvų, todėl nuo 2019-ųjų spėliojama, kada „Tesla“ imsis stiklus valyti lazeriu. Dabar, kai patentas jau paruoštas, ta diena artėja.

Speciali technologija aptiks ant stiklų atsiradusius nešvarumus. Kompiuteris nutaikys lazerį ir, paprastai kalbant, nudegins ant stiklo ištiškusį vabzdį. Sunku pasakyti, ar lazeris efektyviai šalins ir vandenį – sunku tai įsivaizduoti. Be to, „Tesla“ kuria ir elektromagnetinius valytuvus, kurie yra kur pas paprastesni, todėl tikėtina, kad bus naudojama šių technologijų kombinacija.

Kuo įprasti valytuvai netinka „Tesla“ automobiliams? Tinka. Tačiau, kad ir kaip keistai tai skambėtų, tyliai veikiančiuose elektromobiliuose valytuvų garsas yra nepaprastai erzinantis. Be to, įprasti guminiai valytuvai sunkiai dorojasi su vabzdžių liekanomis. Autonominiams automobiliams, kokius kuria ir gamins „Tesla“, reikia gero matomumo. Be to, lazeriniai valytuvai turi ir dar vieną privalumą – jie lengvai pritaikomi ne tik priekiniam, bet ir šoniniams stiklams valyti.

Patente teigiama, kad lazeriniai valytuvai gali būti naudojami ir saulės jėgainėms valyti. Saulės energetika yra viena iš „Tesla“ veiklos sričių, todėl lazeriai turėtų būti pritaikyti ir ten.