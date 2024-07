„Temu“ parduotuvėje pirkote daiktus? Jums turi blogų žinių

Arnoldas Lukošius, „Tele2“ Inovacijų ekspertas, atkreipia dėmesį, kad dažniausiai programėlėje pasitaikanti kibernetinė grėsmė – kenkėjiška programinė įranga, kuri gali pridaryti daug žalos.

Pataria nesinaudoti

Nors „Temu“ el. parduotuvėje siūlomomis mažomis kainomis susigundyti lengva, A. Lukošius ragina „Temu“ išmaniąją programėlę vertinti atsargiai. Praėjusią savaitę JAV vėl nuskambėjo kaltinimai bendrovei pažeidus valstijos įstatymą dėl apgaulingos prekybos praktikos.

„Įtariama, kad „Temu“ programėlė gali įsilaužti į naudotojų telefonus ir pati pakeisti duomenų privatumo nustatymus. Tai reiškia, kad net jeigu savo įrenginyje nustatėte, jog nepageidaujate dalintis savo duomenimis, programėlė gali šiuos nustatymus be jūsų žinios pakoreguoti“, – paaiškina A. Lukošius.

„Temu“ yra 2022 m. pradėjusi veikti el. prekybos platforma, panaši į geriau žinomas „AliExpress“, „eBay“ ar „Amazon“ platformas. Platforma priklauso įmonei „PDD Holdings“, kuri buvo įsikūrusi Kinijoje, o vėliau savo būstinę perkėlė į Airiją.

Dar praėjusių metų rudenį tyrimų bendrovės „Grizzly Research“ atliktas tyrimas parodė, kad el. parduotuvės išmanioji programėlė gali rinkti naudotojų duomenis ir juos perduoti trečiosioms šalims. Be to, programėlės spragos leidžia joje įdiegti įvairias kenkėjiškas ir šnipinėjančias programas.

„Ši el. parduotuvė gali pasiekti įvairius duomenis apie pirkėjus – jų vardus, el. pašto ir namų adresus, telefono numerį, mokėjimo informaciją, net įrenginiuose esančias nuotraukas ir vaizdo įrašus. Dauguma naudotojų šiems duomenų rinkimo būdams net patys duoda sutikimą per daug negalvodami, nes jie reikalingi sklandžiam programėlės veikimui ir pirkiniams atlikti“, – sako „Tele2“ Inovacijų ekspertas.

Pasak jo, savo asmenine informacija su „Temu“ geriau dalintis atsargiai. Jei jau nusprendėte naudotis „Temu“, geriau joje apsipirkti tik per naršyklę ir nesisiųsti programėlės. Be to, reikėtų imtis papildomų saugumo veiksmų – geriau mokėti per tokias mokėjimo paslaugas, kaip „PayPal“ ir nenurodyti savo banko kortelės duomenų, apsaugoti paskyrą stipriu slaptažodžiu, kurio nenaudojate kitose paskyrose, vengti didelių pirkinių, visuomet patikrinti atsiliepimus, nespausti neaiškių nuorodų.

Dažniausiai pasitaikanti grėsmė

A. Lukošius atkreipia dėmesį, kad „Temu“ platformoje platinamos kenkėjiškos programos – dažniausiai Lietuvoje ir pasaulyje pasitaikantis kibernetinių atakų būdas. Vien per birželio mėnesį „Tele2“ tinkle teikiama interneto apsaugos paslauga sustabdė daugiau kaip 44,8 mln. su kenkėjiškomis programomis susijusių kibernetinių grėsmių.

„Tai – milžiniškas skaičius, kuris beveik kiekvieną mėnesį tik didėja, o sukčių pasitelkiami būdai tobulėja ir juos atpažinti darosi vis sunkiau. Dažnai susiduriama ir su kitomis grėsmėmis – birželio mėnesį antroje vietoje pagal dažnumą atsidūrė „fišingo“ atakos, o trečioje – su „C&C“ centrais susijusios grėsmės“, – teigia A. Lukošius.

Anot eksperto, nuo šių kibernetinių grėsmių internete apsisaugoti gali padėti ir speciali papildoma apsauga. Pavyzdžiui, „Tele2“ tinklo lygmeniu įdiegta interneto apsauga automatiškai aptinka kenkėjiškus puslapius ir akimirksniu užblokuoja prieigą prie jų. Paslauga taip pat leidžia apriboti prieigą prie tam tikro turinio domenų, o tam nereikia įsidiegti jokių papildomų programų ar programėlių. Šią paslaugą užsisakyti galima operatoriaus savitarnos svetainėje.