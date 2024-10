„Telia Lietuvos“ pajamos šiemet augo 2 proc., grynasis pelnas – 7 proc.

Įmonės grynasis pelnas, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, augo 7,2 proc. iki 53,9 mln. eurų (50,3 mln. eurų), per „Nasdaq“ Vilniaus biržą ketvirtadienį pranešė bendrovė.

Pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) augo 4,8 proc. iki 133 mln. eurų (126,9 mln. eurų).

Tuo metu trečiąjį ketvirtį „Telia Lietuva“ gavo 121,6 mln. eurų pajamų – 1 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu metu (122,8 mln. eurų).

Įmonės grynasis pelnas, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, sumažėjo 5,3 proc. iki 17,5 mln. eurų (18,5 mln. eurų), o EBITDA mažėjo 5,3 proc. iki 17,5 mln. eurų (18,5 mln. eurų).

Pasak „Telia Lietuva“ vadovės Giedrės Kaminskaitės–Salters, trečiąjį ketvirtį augo pajamos iš paslaugų.

„Trečiojo ketvirčio pajamos iš paslaugų buvo 2,9 proc. didesnės nei prieš metus nepaisant 2023 metų liepą įgyvendinto stambaus vienkartinio projekto – ryšio ir IT paslaugų teikimo NATO šalių vadovų susitikimo Vilniuje metu. Per 2024 metų 9 mėnesius pajamų iš paslaugų gavome 4,2 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai, tačiau įrangos pardavimas per metus sumažėjo 6,5 procento“, – aiškino ji.

G. Kaminskaitė–Salters pabrėžė, kad „Telia“ siekia tapti viena iš pirmaujančių arba antra pagal dydį rinkos žaidėja savo pagrindinėse rinkose Šiaurės ir Baltijos šalyse. Siekdama supaprastinti veiklą, grupė įgyvendina pokyčių programą, pagal kurią šiais metais planuoja atleisti 3 tūkst. darbuotojų, iš jų 200 – Lietuvoje.

„Pokalbius su „Telia Lietuva“ profesinėmis sąjungomis baigėme spalio viduryje ir nauja organizacinė struktūra su mažiau darbuotojų įsigalios nuo 2024 metų gruodžio. Bendrovės pokyčių programos sąnaudos 2024 metais sieks apie 1 mln. eurų, o kasmet tikimasi sutaupyti 6,3 mln. eurų“, – teigė G. Kaminskaitė–Salters.

88,15 proc. „Telia Lietuvos“ akcijų kontroliuoja Švedijos „Telia Company“, likusias 11,85 proc. – kiti akcininkai.

„Telia Lietuvos“ akcijos kotiruojamos „Nasdaq“ Vilniaus biržos Oficialiajame prekybos sąraše.