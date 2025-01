„Telia“ Lietuvoje uždirbo per 70 mln. eurų pelno

Dvylikos mėnesių EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų ir pelno, per metus didėjo 5 proc. – iki 177 mln. eurų, o grynasis pelnas pasiekė 71,6 mln. eurų ir per metus pakilo 12,6 procentų. Laisvieji pinigų srautai per 12 praėjusių metų mėnesių išaugo 46,4 proc. – iki 117,7 mln. eurų.

Paskutinį 2024 metų ketvirtį „Telia“ pajamos per metus padidėjo 6,3 proc. – iki 131 mln. eurų. Ketvirčio EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų ir pelno, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus augo 6,1 proc. ir siekė 41,8 mln. eurų. Laisvieji pinigų srautai paskutinį 2024 metų ketvirtį sudarė 33,3 mln. eurų.

„Metus užbaigėme tvirtu augimu visuose paslaugų segmentuose, o savo akcininkams tiek vietinėje, tiek pasaulio rinkose, uždirbome beveik šeštadaliu didesnį pelną – daugiau kaip 70 mln. eurų.

Didžiausios įtakos šiam augimui turėjo mobiliojo ryšio paslaugų pardavimas verslo ir privatiems klientams – vien pernai mūsų tinklas pritraukė apie 60 tūkst. naujų vartotojų. Šie rezultatai suteikia stiprų pagrindą šiais metais sukurti dar daugiau vertės mūsų klientams, akcininkams ir visuomenei“, – pranešime cituojama „Telia Lietuvos“ vadovė Giedrė Kaminskaitė-Salters.

Ji pažymėjo, kad praėjusiais metais „Telia Company“ pakeitė veiklos modelį ir decentralizavo valdymo struktūrą suteikdami daugiau galių priimti komercinius sprendimus ir Lietuvoje. Šie pokyčiai, kartu su kitomis efektyvumo priemonėmis bendrovės EBITDA maržą, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų ir pelno, padidino iki 36 procentų.

Fiksuotojo ryšio paslaugų pardavimai per 12 mėnesių padidėjo 2,5 proc. ir pasiekė 211 mln. eurų. Interneto paslaugų pardavimai augo 5,5 proc., o pajamos iš IT didėjo 4,3 procento. Duomenų perdavimo ir su tinklu susijusių paslaugų pajamos kilo 2,3 proc. – iki 18,5 mln. eurų, o TV paslaugų – 1,6 proc. – iki 38,1 mln. eurų.

Didžiausią šuolį pernai demonstravo mobiliojo ryšio paslaugų segmentas – 7,2 proc., o bendros pajamos šioje srityje pasiekė 177,6 mln. eurų. Ypač sėkmingi buvo mažmeninių mobiliojo ryšio paslaugų pardavimai, jie augo 9,6 proc. ir pasiekė 169,5 mln. eurų.

Pardavimai privatiems klientams pernai sudarė 63,7 proc. visų pajamų, o iš verslo klientų bendrovė gavo 36,3 proc. metinių pajamų.

Mobiliojo ryšio srityje bendrovė per metus pritraukė 60 tūkst. naujų klientų, o bendras klientus skaičiui pasiekė 1,7 milijono. Fiksuotojo interneto srityje „Telia“ išlaikė stiprias pozicijas su 314 tūkst. šviesolaidinio interneto klientų, o išmaniosios televizijos paslaugomis naudojosi 259 tūkst. namų ūkių.