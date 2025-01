Teismas: „Revolut Bank“ teisėtai atmetė 3,66 mln. eurų pavedimą Nyderlandų įmonei

Vilniaus apygardos teismas gruodžio 9 dieną nutarė, kad „Revolut Bank“ veikė teisėtai ir Nyderlandų įmonės ieškinį atmetė.

Ginčas kilo po to, kai į „Fideco“ sąskaitą „Revolut“ banke 2023 metų kovo 31 dieną įplaukusią sumą – beveik 3,66 mln. eurų – bankas iš karto grąžino lėšų siuntėjai Belgijos vyriausybei.

„Fideco“ teigimu, tai padaryta be jokio teisinio pagrindo – sąskaitoms nebuvo taikomi jokie ribojimai, o lėšų pervedimo subjektas buvo aiškiai atpažįstamas mokėjimų sistemoje.

„Atsakovė („Revolut Bank“ – BNS) nesilaikė nustatytų principų ir taisyklių, neatliko jokios prevencijos, nepaprašė pavedimo pagrindimo nei iš piniginių lėšų siuntėjo, nei iš jų gavėjo ir tą pačią dieną be jokio pagrindo grąžino pavedimo sumą lėšų siuntėjui“, – teismui argumentavo Nyderlandų įmonė.

Tuo metu „Revolut Bank“ nurodė, kad „Fideco“ jo verslo kliente tapo 2022 metų rugsėjį, o lėšų judėjimas jos sąskaitoje prasidėjo tų metų gruodį. Dalis finansinių operacijų bankui pasirodė neįprastos, o kai kada – ir įtartinos.

„Ieškovės („Fideco“ – BNS) atliekamų mokėjimo operacijų vertė per gana trumpą laiką neproporcingai išaugo. Be to, buvo atliekamos operacijos, susijusios su fizinio asmens kasdienėmis išlaidomis, pavyzdžiui, apsipirkimu prekybos tinkluose, grynųjų pinigų išėmimu ir pan., kas įprastai nėra būdinga verslo kliento profiliui“, – teismui teigė „Revolut Bank“.

Anot jo, banke įdiegtos kovos su finansiniais nusikaltimais sistemos sugeneravo įspėjimus dėl galimai įtartinos veiklos.

„Revolut Bank“ teigė, jog nustačius galimą įtartiną ir neteisėtą „Fideco“ veiklą, 2023 metų kovą bankas nutarė uždaryti jos sąskaitą ir įspėjo klientę, kad jau nuo kovo 23 dienos visos operacijos bus automatiškai atmestos, o lėšos grąžinamos siuntėjui.

„Ieškovė net nepateikė jokių duomenų, pagrindžiančių, kad turi reikalavimo teisę į 3 657 988 eurų sumą iš jos siuntėjo. Ieškovė neginčija fakto, kad visa lėšų suma realiai sugrįžo į lėšų siuntėjo – Admin-Gener der Thesaurie (Belgijos Federalinės viešųjų finansų tarnybos – BNS) sąskaitą“, – teismui aiškino „Revolut Bank“.

Tuo metu „Fideco“ teismui nurodė, kad turi teisę į šią sumą pagal 2021 metų lapkritį (tuo metu ji dar nebuvo registruota) pasirašytą 18 mln. eurų vertės rangos sutartį su Nyderlandų tarptautine logistikos įmone „Robur Media Holding B.V. Ho Sinopex Logistics“, pagal kurią iš Belgijos valstybės susigrąžintas PVM turėjo būti pervestas rangovei.

Anot teismo nutarties, vėliau Belgijos valstybė nebepervedė lėšų „Fideco“, nes „Robur Media Holding“ parardo teisę į PVM permokos grąžinimą.

„Ieškovė („Fideco – BNS) neįrodė atsakovės („Revolut Bank“ – BNS) neteisėto veikimo. (...) 3 657 988 eurų suma faktiškai nebuvo gauta ne dėl to, kad atsakovė nusprendė neteikti ieškovei paslaugų, o dėl to, kad „Robur Media Holding B.V. Ho Sinopex Logistics“ prarado teisę į PVM permokos grąžinimą ir dėl to negali atsiskaityti pagal su ieškove sudarytą sutartį“, – nutarė Vilniaus apygardos teismas.

„Todėl ieškovės nuostolių atsiradimas niekaip nėra susijęs su atsakovės veiksmais“, – pridūrė teismas.

„Fideco“ tik daugiau nei po metų nuo ginčyto lėšų pavedimo – šiemet balandžio 15 dieną – pateikė pretenziją bankui.