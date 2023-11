Teismas: keleivių pervežimui Klaipėdos rajone „Transrevis“ pasirinkta teisėtai

Klaipėdos apygardos teismas antradienį atmetė konkurse dalyvavusios keleivių pervežimo įmonės „Kautra“ skundą, kuriuo ji siekė panaikinti pirkimą organizavusio „Klaipėdos keleivinio transporto“ sprendimus dėl dalyvių eilės sudarymo bei nutraukti pirkimą.

„Ieškovas („Kautra“ – BNS) visiškai nepagrįstai kelia klausimus dėl pirkimo nutraukimo, kai tam nėra jokio teisėto pagrindo“, – konstatuojama spalio 31-osios sprendime, kurį dar galima skųsti.

Gegužę „Klaipėdos keleivinis transportas“ paskelbė į dvi dalis suskirstytą konkursą, kuriuo už 8,5 mln. eurų ir už 5,5 mln. eurų penkeriems metams perkama keleivių pervežimo paslauga naujais priemiestinio reguliaraus susisiekimo maršrutais.

REKLAMA

REKLAMA

„Kautra“ pirmojoje dalyje dalyvavo jungtinės veiklos sutarties pagrindu drauge su įmone „Klaipėdos paslaugos“ bei užėmė trečią vietą eilėje po laimėtojos „Transrevis“ ir „Ridvijos“, o antrojoje dalyje savarankiškai dalyvavusios „Kautros“ pasiūlymas atmestas.

REKLAMA

Įmonė su šiais sprendimais nesutiko, teikė „Klaipėdos keleiviniam transportui“ pretenzijas, o jas atmetus ginčas persikėlė į teismą.

„Kautra“ siekė įrodyti, kad konkursą „Transrevis“ laimėjo nesilaikydama pirkimo sąlygų bei neatitikdama visų reikalavimų, be to, ji netinkamai patikrinta dėl nacionalinio saugumo užtikrinimo bei galimų Europos Sąjungos taikomų sankcijų pažeidimo – tokios prielaidos darytos dėl to, kad įmonę netiesiogiai kontroliuoja Latvijos „B-Bus“, galimai susijusi su kapitalu iš Rusijos.

REKLAMA

REKLAMA

„Kautra“ taip pat darė išvadą, kad ir „Ridvijos“ pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų.

Šiuo konkursu siekiama parinkti keleivių vežėją tarp uostamiesčio ir įvairių rajono gyvenviečių, tarp kurių – Gargždai, Priekulė, Svencelė, Vėžaičiai. Konkurso sąlygos numato, kad su laimėtoju sutartis bus sudaryta penkeriems metams su galimybe ją pratęsti dar 2,5 metų.

„Kautra“ ir „Ridvija“ nuo 2018 metų Klaipėdoje teikia keleivių pervežimo reguliariais maršrutiniais taksi paslaugą, su jomis „Klaipėdos keleivinis transportas“ šiemet birželį sutartis pratęsė iki 2025 metų balandžio. Šių sutarčių vertė – 40 mln. eurų.