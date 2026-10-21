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TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

TEA vadovas: naftos rinka gali nesinormalizuoti ir 2027 metais

2026-10-21 12:10 / šaltinis: AFP-BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: AFP-BNS / aut.
2026-10-21 12:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

Tarptautinės energetikos agentūros (TEA) vadovas Fatih Birol antradienį pareiškė nematantis didelių galimybių, kad naftos rinka kitais metais normalizuosis, nes aukštas kainas išlaiko tebesitęsiantis karas Artimuosiuose Rytuose.

Degalai (asociatyvi nuotr.; Žygimantas Gedvila / BNS)

Tarptautinės energetikos agentūros (TEA) vadovas Fatih Birol antradienį pareiškė nematantis didelių galimybių, kad naftos rinka kitais metais normalizuosis, nes aukštas kainas išlaiko tebesitęsiantis karas Artimuosiuose Rytuose.

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„Aš asmeniškai nematau jokio realaus kelio, kad 2027-ieji taptų normalizavimosi metais“ po tiekimo sutrikimų Persijos įlankoje, kuriuos sukėlė JAV ir Izraelio smūgiai Iranui praėjusį vasarį, dienraščio „Financial Times“ surengtoje konferencijoje sakė F. Birol.

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Dėl karo naftos kainos viršijo 100 JAV dolerių už barelį ribą, palyginti su mažiau nei 70 JAV dolerių prieš karą, o žala Persijos įlankos naftos perdirbimo gamykloms padėjo išpūsti dyzelino kainas iki rekordinių aukštumų.

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Prireikus galėtų panaudoti daugiau naftos atsargų

Reaguodama į tai, TEA suorganizavo iki 400 mln. barelių naftos išleidimą į rinką iš valstybių narių strateginių rezervų, o F. Birol teigė, kad prireikus gali būti panaudota ir daugiau naftos atsargų.

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„Jei Artimuosiuose Rytuose kils dar viena krizė, neatmetu galimybės, kad mūsų vyriausybės svarstys kitas alternatyvas, – sakė F. Birol. – 400 mln. barelių yra didelis kiekis, tačiau tai tėra 20 proc. mūsų turimos naftos, kišenėje dar turime 80 proc.“

F. Birol taip pat apgailestavo, kad karas Artimuosiuose Rytuose nukreipė dėmesį nuo klimato kaitos keliamos rizikos, nepaisant mokslininkų patvirtinimo, jog iškastinio kuro deginimas yra aiški visuotinio atšilimo priežastis.

„Klimato kaita tarptautinėje politinėje darbotvarkėje slenka žemyn, nepaisant ekstremalių orų reiškinių skaičiaus, dažnumo ir intensyvumo, – sakė jis. – Normaliame pasaulyje (...) susidomėjimas būtų didesnis, tačiau jis mąžta.“

indeliai.lt

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