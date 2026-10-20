WTI rūšies naftos kaina padidėjo 5,7 proc. iki 109,60 JAV dolerio už barelį. „Brent“ nafta pabrango 2 proc. iki 111,69 JAV dolerio už barelį.
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„West Texas Intermediate“ (WTI) naftos kaina antradienį popiet šoktelėjo beveik 6 proc., sustiprėjus nuogąstavimams dėl pasiūlos trūkumo, kurį sukėlė konfliktas Artimuosiuose Rytuose.
„West Texas Intermediate“ (WTI) naftos kaina antradienį popiet šoktelėjo beveik 6 proc., sustiprėjus nuogąstavimams dėl pasiūlos trūkumo, kurį sukėlė konfliktas Artimuosiuose Rytuose.
WTI rūšies naftos kaina padidėjo 5,7 proc. iki 109,60 JAV dolerio už barelį. „Brent“ nafta pabrango 2 proc. iki 111,69 JAV dolerio už barelį.